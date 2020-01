Karim Essediri er for de aller fleste i Tromsø kjent som tidligere TIL-spiller. Tunisieren spilte for «Gutan» fra 2001 til 2005 og noterte seg for 81 kamper i den rødhvite drakten, før han dro videre til Rosenborg og Lillestrøm.

Han var en del av det suksessrike TIL-laget som lenge kjempet både om gull og edelt metall i 2004, men som til slutt endte på den småsure 4.-plassen. Året etter var han en del av TIL-laget som på sensasjonelt vis slo ut storlaget Galatasaray.