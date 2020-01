For ett år siden bestemte Klinkenberg seg for å forlate FC Volendam tre år etter at han fikk sin debut på nivå to i Nederland. Det var ikke en enkel avgjørelse, men det var helt nødvendig for å få fortgang i karrieren igjen.

– Jeg var i en vanskelig situasjon i klubben der jeg ikke spilte så mye, og da valgte jeg å gå for sjansen jeg fikk i Finland. Jeg vet at jeg gamblet, men det har heldigvis vist seg å være et godt valg, sier midtstopperen til Sunnmørsposten.