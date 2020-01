Kristian Strande har signert toårskontrakt med 1.-divisjonsklubben HamKam. Forsvarsspilleren fra Molde spilte for Brattvåg i 2. divisjon sist sesong, men 22-åringen var på prøvespill i HamKam i fjor høst.

– Jeg fikk et veldig godt inntrykk av klubben da jeg var på prøvespill her tidlig i november, så det var et enkelt valg da jeg fikk denne muligheten. Vi har hatt en fin dialog siden prøvespillet, så det var et stort ønske å komme hit, sier Strande til sin nye klubbs hjemmeside.