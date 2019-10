Lillestrøm – Trondheims-Ørn 2–0

Torsdag kveld ble det 1-2-tap for Vålerenga på J19-laget. Der fikk ikke Gossen-jenta spille på grunn av seniorlagets semifinale mot Lillestrøm lørdag. Det var enighet om at den fysiske belastningen kunne bli for stor for 18-åringen.