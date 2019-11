SANDNES STADION: En snau halvtime før kampstart hadde ingen av lagene entret banen for å varme opp. Grunnen er rett og slett at det er for mye frost i bakken, og at Strømmen har nektet å spille kampen.

Gråtrøyene fra Romerike kjemper en tett nedrykksstrid med Notodden, som samtidig skulle møte Start på eget kunstgress. Ett fattig poeng skiller Strømmen og Notodden, der sistnevnte ligger an til å måtte spille kvalifiseringskamper mot Åsane.