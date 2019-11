– Mamma, hvorfor får guttene sove på hotell og spille i en nasjonal liga? Hvorfor er det slik?

Dette spørsmålet fikk Elisabeth Høidal av sin 13 år gamle datter etter at hun hadde sett på sosiale medier at G13-kretslaget sov på hotell under en turnering i Ålesund. Neste uke skulle datteren og J13-kretslaget på treningsleir til Hamar, hvor de skulle sove i en barnehage.