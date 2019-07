Allerede etter onsdagens trening bekreftet TIL-trener Simo Valakari at Gudmund Broks Kongshavn ikke blir med til siste kamp i vårsesongen.

– Gudmund forventer en baby denne uken og blir ikke med til Haugesund. Det var én av flere grunner til at Jacob (Karlstrøm) sto sist. Vi visste at dette kunne bli tilfellet. Samtidig følte jeg at Jacob trengte og spille og har fortjent sjansen, så det var den minst viktige grunnen, men det var en faktor, sier Simo Valakari til iTromsø.