Henning Berg gir seg i Stabæk - tar over utenlandsk klubb

Henning Berg har fått ny trenerjobb i utlandet.

Den tidligere landslags- og Manchester United-forsvareren er dermed klar for sin fjerde jobb utenfor Norges grenser.

Ble seriemester i Polen

Tidligere har Berg prøvd seg i Blackburn, der han vant Premier League i 1995, samt Legia Warszawa og ungarske Videoton. I Polen ble han seriemester, mens han oppnådde andreplass i serien med Videoton.

– Jeg ønsker å takke dere for året jeg har hatt i Stabæk. Det har vært spennende, givende og deilig var det at vi kom seirende ut av kvaliken i fjor. Det er et bra miljø i klubben, bra samhold og jeg har trivdes veldig godt her, sier Berg til Stabak.no.

Stabæk ligger på nedrykksplass etter ti serierunder, men bæringene har bare spilt åtte kamper. På de kampene har bæringene tatt sju poeng og er to poeng fra trygg plass.

– Blitt tatt godt imot

Laget slet i bunnen også i fjor, da Berg tok over for snart ett år siden. Og den tidligere Lyn- og LSK-sjefen berget klubben fra nedrykk etter kvalifiseringskamper mot Aalesund.

– Jeg er blitt tatt godt imot, og det har vært en fin gjeng å jobbe med. Spillere, ledere, støtteapparat, administrasjon, samarbeidspartnere og supportere skal alle ha honnør, og jeg vil takke dere alle for at dere har stått last og brast med laget.

