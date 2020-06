Eliteserien direkte: Drømmestart for Vålerenga

Eskås blåser noe merkverdig for pause allerede etter den første duellen, selv om andreballen havnet hos Berisha. Pause er det uansett. Vålerenga har hatt de største sjansene, men Viking har også vært nære ved flere anledninger. Åpen kamp så langt, så får vi se hvordan 2. omgangen blir. Viking har så langt slitt i sesongen slitt veldig etter pause, og håper nok at de kan snu den trenden i dag.

Eskås blåser noe merkverdig for pause allerede etter den første duellen, selv om andreballen havnet hos Berisha. Pause er det uansett. Vålerenga har hatt de største sjansene, men Viking har også vært nære ved flere anledninger. Åpen kamp så langt, så får vi se hvordan 2. omgangen blir. Viking har så langt slitt i sesongen slitt veldig etter pause, og håper nok at de kan snu den trenden i dag.

Klabb og babb på et hjørnespark. Andrésson får ballen inni femmeteren, men skuddet blir blokkert ut til et nytt hjørnespark.

Klabb og babb på et hjørnespark. Andrésson får ballen inni femmeteren, men skuddet blir blokkert ut til et nytt hjørnespark.

38′ DEL