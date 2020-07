En perle og et straffespark sikret Åsane seier i lokaloppgjøret

BT fulgte kampen direkte.

TETT: Oppgjøret mellom Øygarden og Åsane var tett, men gjestene var mest effektive. Ørjan Deisz

Senai Hagos og Henrik Udahl ble kampens målscorere, og sikret Åsane sesongens første poeng. Hagos kom seg fri til venstre i boksen og curlet inn 0–1 etter 68 minutter. På overtid satte Udahl en straffe i mål, måtte ta den på nytt og satte ballen i mål igjen.

Øygarden var nære på like før pause da Andreas Fantoft fyrte et langskudd i stolpen, men klarte ikke å sette ballen i mål. Dermed står laget fra Ågotnes uten poeng etter to kamper.

Siste innlegg Har du tips eller spørsmål om dette emnet? Vi vil gjerne høre fra deg! Send melding av Joar Vatlestad DEL Da er det over på Ågotnes! Åsane vinner 2-0 i lokaloppgjøret.

Kampen er slutt

av Joar Vatlestad DEL Det var ikke enkelt å se hvorfor straffesparket måtte tas om igjen, eller hvorfor Hammersland fikk gult kort.

av Joar Vatlestad 90 + 6′ DEL Udahl bytter hjørnet. Det gjør ikke Berntzen og dermed står det 0-2 på Ågotnes.

90 + 5 ′ Gult kort! Joakim Hammersland - Åsane

av Joar Vatlestad 90 + 5′ DEL Berntzen går riktig vei, men ballen går i hjørnet. Så får Hammersland gult kort og straffen skal tas om igjen.

90 + 5 ′ Åsane scorer på straffe! Øygarden FK 0 - 2 Åsane Mål: Henrik Udahl

av Joar Vatlestad 90 + 5′ DEL STRAFFE! Ballen spretter alle veier i boksen til Åsane, men de får klarert. Åsane kontrer og Kalsaas blir lagt i bakken. Udahl skal ta det.

90 + 4 ′ Gult kort! Erlend Larsen - Øygarden FK

90 + 4 ′ Straffe til Åsane

90 + 3 ′ Hjørnespark til Øygarden FK

av Joar Vatlestad 90 + 3′ DEL Øygarden har flyttet opp Haugsdal og flere på topp.

90 + 2 ′ Gult kort! Henrik Udahl - Åsane

av Joar Vatlestad 90 + 1′ DEL Det legges til seks minutter.

av Joar Vatlestad 90′ DEL Udahl ender i bakken og det ropes på straffe. Hauge ser ut til å blåse, men vinker spillet videre.

av Joar Vatlestad 90′ DEL Udahl prøver å hale ut tiden ved cornerflagget, men mister ballen.

av Joar Vatlestad 88′ DEL Øygarden presser på for en utlikning, men Åsane forsvarer seg godt. Andersen fyrer fra tyve meter, men skuddet går utenfor.

86 ′ Hjørnespark til Øygarden FK

85 ′ Spillerbytte - Åsane Emil Kalsaas Senai Hagos

av Joar Vatlestad 85′ DEL Hagos kjemper til seg et hjørnespark, før han blir byttet ut med Emil Kalsaas.

85 ′ Hjørnespark til Åsane

av Joar Vatlestad 83′ DEL Øygarden får avsluttet etter et hjørnespark, men headingen får langt over.

82 ′ Hjørnespark til Øygarden FK

av Joar Vatlestad 82′ DEL Austevoll er oppe og går igjen, men Hagos ser ut til å være ferdig for kvelden.

av Joar Vatlestad 82′ DEL Austevoll ligger nede, og Hagos setter seg ned igjen.

av Joar Vatlestad 80′ DEL Hagos er på bena igjen, men ser ut til å ha noe smerter.

av Joar Vatlestad 80′ DEL Kampens eneste målscorer ligger nede. Åsane blir irriterte når Øygarden spiller videre, men gemyttene roer seg.

78 ′ Spillerbytte - Øygarden FK Fredrik Flo Andreas Fantoft

av Joar Vatlestad 78′ DEL Fantoft blir byttet ut med Fredrik Flo.

av Joar Vatlestad 77′ DEL Valsvik skyter et frispark fra langt hold. Berntzen må gi retur, men plukker ballen i neste omgang.

76 ′ Spillerbytte - Åsane Joakim Hammersland Kristoffer Stava

av Joar Vatlestad 76′ DEL Stava blir tatt av og Joakim Hammersland kommer inn for Åsane.

75 ′ Spillerbytte - Øygarden FK Sander Marthinussen Peter Michael Godly

75 ′ Tilbake fra skade Øygarden FK

75 ′ Skade Øygarden FK

av Joar Vatlestad 75′ DEL Michael får behandling utenfor banen, og blir byttet ut med Sander Marthinussen.

68 ′ Mål for Åsane! Øygarden FK 0 - 1 Åsane Mål: Senai Hagos

64 ′ Spillerbytte - Åsane Didrik Bjornstad Fredriksen Håkon Lorentzen

61 ′ Spillerbytte - Øygarden FK Aune Heggebø Even Vetas

53 ′ Gult kort! Martin Ueland - Åsane

47 ′ Hjørnespark til Øygarden FK

2. omgang

Pause

41 ′ Hjørnespark til Åsane

38 ′ Gult kort! Martin Andersen - Øygarden FK

23 ′ Gult kort! Bjarte Haugsdal - Øygarden FK

20 ′ Hjørnespark til Åsane

14 ′ Hjørnespark til Øygarden FK

10 ′ Hjørnespark til Åsane

1. omgang

Kampen har startet Vis flere innlegg