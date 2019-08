– Kommunen viser vilje for å gjøre vilkårene enda bedre for Start. Samtidig som holdningen i det politiske miljøet er at Start må ta ansvar for at de valgte å bygge Sør Arena. Det er ikke kommunen som har påført Start Sør Arena, sier Harald Furre.

Kristiansands ordfører er også leder av kommunalutvalget. Når utvalget igjen samles neste uke etter ferie, er det blant annet for å diskutere saken mellom Start og Sørlandshallen Eiendom.