Molde-talentet har ingen landskamper for Norge. Nå kan han møte stjerner fra Barcelona og Bayern München.

MOLDE: Han har aldri vært på en samling med et aldersbestemt landslag, men nå skal Emil Varhaugvik Breivik endelig spille fotball med flagget på brystet. 19-åringen er tatt ut på det nyetablerte U20-landslaget som skal spille kamper i Spania fra 7. til 15. oktober.

Ordninga er foreløpig et pilotprosjekt ut året og troppen består av 20 spillere. Laget skal tette et hull i den såkalte landslagskjeden og sikre god utvikling for spillere som ikke går rett fra G19 til U21-landslaget. Trener er Jan Peder Jalland som tidligere var assistenttrener i Stabæk.