Eirik Horneland sa fredag til Adresseavisen at han tror BATE-triumfen hjelper ham til å beholde stjernene. Birger Meling gir ham helt rett i det.

– Det er klart at slike ting spiller inn. Så lenge det er mulighet for å spille i Europa så teller det positivt for alle i garderoben. Det er en veldig positiv faktor, sier Meling til Adresseavisen.