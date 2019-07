Han var den første fotballstjernen som streiket: – Skader du meg, skader jeg deg

Denne sommeren har Antoine Griezmann, Neymar og Laurent Koscielny uteblitt fra treninger samtidig som de har ønsket seg vekk fra klubbene sine.

Fotballekspert Lars Tjærnås skriver i en kommentar at sakene gir ham «en vond smak i munnen».

Antallet lignende saker denne sommeren er påfallende, men fenomenet er ikke nytt. I 1998 var det van Hooijdonk som streiket.

På den tiden hadde man knapt sett lignende tilfeller tidligere. Streiking var et svært uvanlig grep for å prøve å komme seg bort fra en klubb.

– Latterlig

– Jeg bare bestemte meg: «Ok, hvis du skader meg, skader jeg deg», sier Pierre van Hooijdonk til FourFourTwo.

Han hadde scoret 34 mål i Championship og ble belønnet med en plass i Nederlands VM-tropp i 1998.

Karrieren begynte virkelig å skyte fart for spissen. Storklubber i Europa ville ha ham.

Det eneste problemet: Han var under kontrakt med Nottingham Forest.

– De hadde lovet meg at jeg kunne gå etter sesongen. Men de sa: «Han kan bare gå for 100 millioner kroner». På den tiden var det latterlig. Det var som å selge en kopp cappuccino for 250 kroner, sier van Hooijdonk.

Løsningen ble å stikke av.

Vendte tilbake

I fire måneder var nederlenderen i hjemlandet. Han trente med NAC Breda for å holde seg i form. Likevel sto Nottingham Forest på sitt – og nektet å selge ham.

I november samme år vendte han til slutt tilbake til England. Han scoret seks mål på 21 kamper, men kunne ikke redde Nottingham Forest. Klubben endte sist og rykket ned.

Da han scoret sitt første mål etter «comebacket», nektet lagkameratene å feire med van Hooijdonk. I stedet gikk samtlige bort til Scot Gemmill som assisterte spissen.

– Da jeg begynte å spille igjen, ga jeg alt, men de fem prosentene du får av å være tent ... det var ikke med vilje at det manglet. Hjertet mitt var bare ikke der lenger, sier han.

Etter sesongen kom han seg endelig vekk fra England. Spissen signerte for Vitesse Arnheim i hjemlandet.

Fem andre historier

