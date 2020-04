I snart ti år har ryktene om korrupsjon skjemmet VM-tildelingen. Nå avsløres detaljene i Fifa-skandalen.

Beskyldningene kom fram i dokumentene i en korrupsjonssak mot to tidligere ansatte i mediegiganten Fox, som kjøpte TV-rettigheter fra Fifa. Fire navngitte daværende Fifa-styremedlemmer skal ha mottatt millioner av kroner i bestikkelser forut for avstemningen i 2010.

Russland og Qatar fikk svært overraskende hvert sitt VM, i henholdsvis 2018 og 2022. Helt siden dagene før avstemningen har det vært sterke rykter om stemmekjøp.

Nekter

Både fra Russland og Qatar kom tirsdag forulempede benektelser av påstandene.

– Russland vant retten til å arrangere VM på absolutt lovlig vis, sa Kreml-talsmannen Dmitrij Peskov.

– Vi benekter på det sterkeste påstandene i disse rettsdokumentene. På tross av årevis med falske påstander er det aldri framlagt bevis for at Qatar fikk VM på uetisk vis eller i strid med Fifas strenge regler, heter det i en uttalelse fra Qatar.

Rettssaken i Brooklyn stammer fra den amerikanske korrupsjonsetterforskningen som i 2015 kastet Fifa inn i krise og kostet daværende president Sepp Blatter makt og posisjon. Etterforskningen har allerede sørget for domfellelse av flere fotballedere.

Anklager om at tildelingene av VM-sluttspillene til Russland og Qatar var korrupt, er på mange måter gammelt nytt, men aldri tidligere har rettsvesenet vært så tydelige i å beskrive hvordan det skal ha skjedd. Fem daværende Fifa-medlemmer kobles til pengebeløp.

Store penger

Blant Fifa-styret som ga Russland VM i kamp mot Spania/Portugal, Nederland/Belgia og England skal Jack Warner angivelig ha mottatt 5 millioner dollar (56 millioner kroner) via ti forskjellige stråselskap i ulike land for å støtte den russiske søknaden.

Ifølge dokumentene ble Guatemalas fotballpresident Rafael Salguero lovet 1 million dollar (10,2 millioner kroner) for å stemme på Russland.

Warner var visepresident i Fifa og president i fotballforbundet for Nord- og Mellom-Amerika og Karibia før han i 2011 ble suspendert og senere måtte trekke seg. Det skjedde som følge av flere anklager om bestikkelser datert så langt tilbake som til 1980-tallet.

Vitnemål

Bestikkelser ble ifølge rettsdokumentene betalt også for støtte til VM i Qatar i 2022. Tre Fifa-styremedlemmer fra Sør-Amerika skal ha mottatt penger. Julio Grondona (Argentina) døde i 2014. Nicolás Leoz (Paraguay) døde i fjor da han satt i husarrest. Han kjempet da mot å bli utlevert til USA i forbindelse med rettssaken. Ricardo Teixeira (Brasil) befinner seg i hjemlandet. Leoz og Teixeira ble i 2015 tiltalt for å ha latt seg bestikke i forbindelse med salg av tv-rettigheter, skriver New York Times.

Alejandro Burzaco, som tidligere var sjef for markedsføringsselskapet Torneos y Competencias, skal ha vitnet i 2017 at alle tre Fifa-styremedlemmer fra Sør-Amerika mottok mer enn en million dollar for å støtte Qatar.

Qatar endte opp med å vinne kampen om å arrangere VM med 14 stemmer mot USAs 8 i avgjørende runde. Antall stemmeberettigede hadde blitt redusert før avstemmingen, siden to Fifa-medlemmer hadde blitt filmet med skjult kamera som avslørte at de hadde solgt stemmene sine.

(©NTB/100 % Sport)