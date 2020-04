– Jeg antok at noen kom til å le av meg og si at jeg var en dust, og det var det jo, men noen var enige i at det var en debatt å ta. Hvis jeg får noen til å slutte å spytte, er det fint. Det er flott med litt bevisstgjøring, sier Lodve Haugland.

Haugland er trener for fotballaget Hognestad fra Jæren i Rogaland. I flere år har han irritert seg over den hyppige spyttingen og snytingen på fotballbanen, og fredag luftet han frustrasjonen sin på Facebook-gruppen Lokalfotballen Rogaland.