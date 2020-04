– Intensjonen var at Per skulle være der til sesongen er over. Nå virker det som den nåværende klubben har forrang på spilleren. Og meningen var at man skulle spille ferdig en serie, så jeg skjønner at det er slik og har forståelse for den ordningen. Selv om det kan komme til å gå ut over oss, sier Rosenborgs sportslige leder Mickael Dorsin.

Denne uken kom Fifa med en klar anbefaling til sine medlemsland om å forlenge utgående spillerkontrakter til den faktiske avslutningen av sesongen.