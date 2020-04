– Jeg kjenner på et sug. Det å dra med kompiser, og sitte og se på kamp på Lerkendal. Når det ikke er tilgjengelig, blir suget enda sterkere. Du kan se opptak av gamle storkamper, javel. Men hvor lenge er det fett? Det er begrenset hvor mange ganger du kan se Dortmund-RBK, og kjenne at det er like givende hver gang, sier Michael Stilson.

Forfatteren og den tidligere fotballspilleren merker tomrommet allerede. Og tror han har mange med seg.