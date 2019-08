Fra negativitet til forventningspress: Landslaget mener kveldens kamp markerer starten på en ny tid

BELFAST: Dagen før kvalifiseringskampen mot Nord-Irland gjennomførte den norske troppen en lett økt på kamparenaen Seaview Stadium. Været var grått og trist og i skillet mellom den ene langsiden og kortsiden dundret toget forbi.

Ute på kunstgresset var stemningen i sterk kontrast til rammene rundt. I taktikkøvelsen manet landslagssjef Martin Sjögren spillerne sine fremover, og levnet liten tvil om hva han ønsker i fredagens oppgjør – offensiv fotball og mål.

Som toget i den nordirske hovedstaden dundrer også det norske landslaget videre. Det har gått drøyt to måneder siden kvartfinaletapet mot England, og VM-rusen har på mange måter lagt seg. Nå starter veien mot det neste store målet: EM i 2021 i fotballens hjemland England.

– Når du ser hvor stort VM i Frankrike var, så tenker jeg at EM i England blir minst like stort. Det hadde vært vanvittig artig å være der, sier Guro Reiten til Aftenposten etter at siste finpuss før fredagens kamp er gjennomført.

– Nord-Irland er vi bedre enn, og det er et lag som vi skal slå. Ingenting annet er godt nok, sier hun bestemt.

Forventningene som har snudd

Med Nord-Irland, Wales, Hviterussland og Færøyene i sin kvalifiseringsgruppe anser kaptein Maren Mjelde Norge som de største favorittene.

– Det skal vi så absolutt være. Vi er laget å slå og ødelegge for. Det blir kanskje litt annerledes for oss, sier hun.

For det norske landslaget har vært gjennom en lang, men rask reise de siste to årene.

– Etter forrige EM i 2017 begynte vi litt på scratch. Vi fikk egentlig bare negativt fokus i VM-kvalifiseringen, og også inn mot VM, om at vi ikke er gode nok. Det ble satt spørsmålstegn opp og ned.

I løpet av VM stilnet kritikerne. Fra å føle at man måtte bevise noe, kjenner nå de norske spillerne på et forventningspress om å skulle levere.

– De stegene vi har tatt de siste to årene er fantastisk. Da er det gøy å leke med tanken på hvor stort potensial det er også de neste to årene. Vi har levd med et stort negativt press. Nå får vi et positivt, noe som er helt fair. Vi har troen på oss selv vi også, og det er bedre å ta det den veien, sier Hansen.

Også landslagssjef Sjögren mener at Norge nå er i en helt annen posisjon enn da de startet sist kvalifisering til et mesterskap for to år siden.

– Vi starter på et helt annet nivå. Da VM-prosjektet begynte for to år siden var det ganske mange spørsmålstegn på flere ulike saker. Nå er vi mer inne på finjusteringsnivået, mens da måtte vi justere grovt.

Fakta: Norges EM-kvalifiseringsgruppe Nord-Irland Wales Hviterussland Færøyene Norge

Aldri vært mer konkurranse om plassene

I den første troppen etter mesterskapet i Frankrike har landslagssjef Sjögren funnet plass til to spillere som ikke var med til VM: Kristine Leine og Tuva Hansen. VM-spillerne Cecilie Redisch Kvamme, Stine Hovland og Therese Sessy Åsland er ikke med til Belfast. Det er heller ikke Emilie Haavi og Isabell Herlovsen som er ute med skade.

Sjögren mener konkurransen om å være en del av landslaget nå er den største siden han kom inn i jobben i desember 2016.

– Sånn som det ser ut nå, så mener jeg det. Det er først og fremst på grunn av den fine utviklingen hos yngre spillere som gjør at konkurransesituasjonen er større. Det er veldig positivt for oss som jobber med landslaget.

I løpet av sommeren har hele seks av spillerne i VM-troppen blitt utenlandsproffer. Sjögren tror den positive utviklingen fortsetter.

– I fremtiden kommer de beste norske spillerne til å spille utenlands.

Kampen mellom Nord-Irland og Norge ser du på NRK3 klokken 20.45.