Norges guttelandslag har hatt mest fremgang av alle i Europa. Det er det to grunner til, ifølge NFF.

– Vi er i det øvre sjiktet i Fotball-Europa. Man får jo en stor energiboost, det viser at vi får til ting her i Norge også, sier fagansvarlig hos landslagsskolen i Norges Fotballforbund (NFF), Håkon Grøttland.

Fotballnasjonene (G17 og G19-landslagene) i Europa rankes ut fra resultatene de får i tellende kamper. Rankingen foregår i bolker på fire sesonger, før vinneren kåres. Nasjonen som topper rankingen vinner Maurice Burlaz-trofeet. Det er England som er regjerende mester.

Fakta: Ranking (G17/G19) Ranking etter 16/17 og 17/18-sesongene: 1. England 2. Nederland 3. Portugal 4. Italia 5. Tyskland 6. Spania 7. Frankrike 8. Irland 9. Tyrkia 10. Norge Progresjon: 1. Norge (+19) 2. Finland (+16) 3. Ungarn (+13) 4. Kosovo (+12) 5. Irland (+11) 6. Makedonia (+8) 7. Kazakstan (+6) 8. Bosnia og Hersegovina (+6) 9. Tyrkia (+6) 10. Færøyene (+6) Kilde: UEFA

Norge har klatret mest i Europa

Før 2016/17-sesongen lå Norge nede på 29.-plass etter den første rankingen. Etter gode resultater i 2016/17 og 2017/18-sesongen har Norges to aldersbestemte guttelag klatret helt opp til 10.-plass.

Norge har derfor klatret 19 plasser, noe som gjør oss til nasjonen med størst fremgang i hele Fotball-Europa.

– Med tanke på våre siste resultater vil nok fremgangen øke ytterligere. Ved neste måling, som kommer enten sent i år eller tidlig neste år, vil det se enda mer fordelaktig ut for oss, sier Grøttland.

Flere har etterspørt rankingen som viser at Norge er mest fremgangsrike nasjon på Aldersbestemt nivå gutter. Her er den: pic.twitter.com/fMUVyJhpED — Håkon Grøttland (@hakongrottland) April 26, 2019

– Klubbene har tatt grep

Grøttland understreker at det ikke finnes en enkeltårsak til den store fremgangen, men trekker frem to viktige punkter for hvorfor Norge har klatret mest av alle i Europa på rankinglisten:

En revolusjon innen spillerutvikling hos toppklubbene

Innføring av landslagsskolen i 2014

– For det første har klubbene tatt grep, noe som er det aller viktigste. Det er en helt revolusjonerende systematikk, profesjonalitet og vilje til å ressurssette spillerutvikling nå, sammenlignet med for ti år siden, sier Grøttland, som forteller at klubbene har ansatt et tresifret antall spillerutviklere.

Slik forklarer han det andre punktet:

– For fem år siden innførte NFF landslagsskolen, som skolerer spillere fra de er 12 år. Med landslagsskolen har vi en klar plan for hvordan det skal jobbes helt fra krets- og sonelag opp til aldersbestemte landslag. Det betyr at vi har de samme sportslige verdiene gjennom hele systemet. På den måten blir spillerne godt skolert til de kommer på landslaget, forklarer han.

Fakta: Tre sportslige prinsipper for spillestil Selv om formasjon varierer fra alderstrinnene, forteller Grøttland at alle de aldersbestemte landslagene følger tre sportslige prinsipper når det gjelder spillestil: Vi skal oftere enn motstander spille oss inn i rom fremover i banen. Antall gjennombrudd er viktigere enn å ha mye ballbesittelse. Vi vil være flere ganger inne i motstanderens 16-meter med ball. Vi vil flytte opp flere spillere i motstanderens 16-meter. «Nulltilstand»: Det handler om at når ballen er i en ukontrollert fase, der den f.eks. hopper og spretter rundt, vil vi oftere enn motstanderen gjenvinne kontroll på ballen og sette i gang et angrep

Ruud, Vidar / NTB scanpix

– Vi er nærmere de beste

Gunnar Halle er trener for Norges G19-lag, som skal spille EM i Armenia i juli. Han mener at jobben som er gjort med landslagsskolen har gjort det enklere for ham som trener.

– Den største forskjellen er at når vi får spillerne inn til oss på landslaget starter vi på et helt annet nivå enn tidligere. De vet allerede sine roller, hvordan vi tenker defensivt og offensivt, sier Halle, som naturligvis har fått med seg klatringen på UEFAs rankingliste:

– Vi ser på det som en bekreftelse på at vi har prestert godt. Det er selvfølgelig bra for norsk fotball, vi har tatt mange steg. Vi er nærmere de største nasjonene enn noen gang, sier Halle.

Den tidligere landslagslegenden ser også positivt på fremtiden.

PETER CZIBORRA / Reuters

– Vi må jobbe enda hardere for å bli bedre, for vi har fortsatt mye å gå på. Jeg håper at vi kan fortsette å kvalifisere oss til mesterskap og hevde oss blant de beste, selv om det vil variere med årskullene, sier Halle.

– Spillerne er mer seriøse og målrettet

Stig Torbjørnsen er speider for den svenske klubben Norrköping, og har god oversikt over norske fotballtalenter. Han skjønner godt hvorfor Norges u-landslag har klatret så mye på rankingen de siste to sesongene.

– Det var ganske mange fotballtalenter for ti år siden, men i dag er det mange flere. Spillerne er blitt mer seriøse og målrettet, på grunn av økt kunnskap forstår spillerne mer hva som kreves for å bli proff. Derfor har de bedre holdninger, mener Torbjørnsen.

Grøtt, Vegard Wivestad / NTB scanpix

Han tror at spillerne i dag har en helt annen indre motivasjon og drive sammenlignet med for ti år siden.

– De har en helt egen «go». Jeg er generelt mot kunstgress, men jeg tror det har hjulpet denne aldersgruppen. Det frister mer å stå igjen på banen og trene på en fin kunstgressbane, sammenlignet med en humpete gressbane. De individuelle ferdighetene er mye høyere i dag hos spillerne i den aldersgruppen, sier speideren.

Torbjørnsen er positiv til NFFs innføring av landslagsskolen, og mener både klubb og landslag drives mer profesjonelt med tanke på å utvikle unge spillere.

– Ikke at de var dårlige før, men jeg tror man har fått inn flinkere og mer moderne trenere hos landslagene. Det, sammen med flere talentfulle spillere, gjenspeiler seg i at vi kvalifiserer oss til flere mesterskap. Når det gjelder klubbene, så tror jeg de er blitt flinkere på å ansette riktige folk til å utvikle spillere, mener speideren.

– Det har absolutt hjulpet meg

Start-talentet Tobias Christensen er blant spillerne som har imponert for G19-landslaget denne våren. 18-åringen var ikke klar over Norges store byks på rankinglisten.

– Men det er utrolig kult å høre. Det viser at det gror godt i norsk fotball, at det gjøres noe riktig, sier han.

Schrøder, Tor Erik / NTB scanpix

– Har landslagsskolen hjulpet deg i din utvikling som fotballspiller?

– Ja, helt klart. Man får et innblikk i hvordan det drives på landslagsnivå. Så mener jeg at det å faktisk spille landskamper er det beste, ettersom man får matchet seg mot internasjonal motstand. Vi viser med resultater at vi er på nivå med de beste i Europa. Det gir motivasjon, sier Christensen.

Strømsgodset-spiller Halldor Stenevik har spilt for de aller fleste aldersbestemte landslagene, og forteller at han nøt godt av landslagsskolen da han skulle spille for det aldersbestemte landslaget.

– Det har absolutt hjulpet meg. Du vet måten landslagene ønsker å spille på. Jeg har hatt tre forskjellige landslagstrenere, og selv om det gjøres noen forandringer underveis, har det alltid vært en rød tråd for hvordan vi skal spille, sier 19-åringen fra Bergen.

VEGARD WIVESTAD GRØTT / BILDBYRÅN NORWAY

I mai skal U20-laget spille VM i Polen, mens G19-gutta reiser til Armenia i juli for å spille EM.

Både Christensen og Stenevik er blant de aktuelle spillerne for disse troppene. Troppen til U20-VM blir offentliggjort tirsdag.