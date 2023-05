Luton vant milliardkampen etter straffedrama

(Coventry-Luton 1–1 e.e.o., 5–6 på straffer) Luton er klar for milliardbingen Premier League etter straffeseier over Coventry i det som omtales som den mest verdifulle enkeltkamp i fotballen. 31 års ventetid er over for fansen.

27.05.2023 20:49 Oppdatert 27.05.2023 21:33

Verdien av en plass i Premier League beregnes til mer enn to milliarder norske kroner, ifølge Sky. Det skyldes TV-avtalen og økte sponsorinntekter.

Luton har brukt bare ni år fra nivå fem til nivå én.

Dette er bare fjerde gang play off-finalen avgjøres på straffespark. Det skjedde sist da Huddersfield slo Reading i 2017.

Supporterne hadde noen neglebitende timer på et fullsatt Wembley. Ingen av de 90.000 kommer til å glemme denne pinseaften, uansett hvilken klubb de støttet.

Luton hadde scoret kun én gang på straffe i løpet av hele sesongen - men da det gjaldt som mest, satt skuddene fra 11-metersmerket.

De fem første straffene gikk inn hos begge lag. Avgjørelsen falt da Coventrys sjette skytter, Fankaty Dabo, satte sin straffe langt over mål. Etterpå gråt han sine fortvilte tårer og ble trøstet av lagkameratene. Dabo ble byttet inn i ekstraomgangene.

– Ingen kommer til å skylde på ham, verken spillere, ledere eller supportere. Én måtte bomme, og det ble han, sier tidligere Coventry-keeper Steve Ogrizovic på BBC.

– Jeg føler for Fankaty Dabo. Det er synd, sier en annen tidligere Coventry-spiller, Gary McSheffrey, på BBC.

Dabo har vært på banen 27 ganger for Coventry denne ligasesongen. Han kommer opprinnelig fra Chelsea-systemet.

Tidligere Molde-keeper Ethan Horvath (27) voktet buret for Luton. Han reddet ingen av straffene - men kunne likevel juble over opprykk.

Kampen fikk en trist start da Luton-kapteinen Tom Lockyer på uforklarlig vis kollapset og måtte ut på båre etter et snaut kvarters spill. Han falt sammen og kom seg ikke opp igjen.

Ifølge Sky var han våken og ved bevisstheten og ble sendt til sykehus for undersøkelse.

– Locks, jeg elsker deg, kompis, vi har klart det, sier lagkameraten Carlton Morris på Sky Sports.

– Det eneste jeg tenker på nå er Tom Lockyer, sier Luton-manager Rob Edwards til BBC.

Det gikk fryktelig galt med både Luton og Coventry etter at de rykket ned i henholdsvis 1992 og 2001. Så sent som i 2018 møttes de på nivå fire, men siden da har begge lag tatt strake veien oppover i det engelske ligasystemet.

Luton scoret 1–0 midtveis i 1. omgang. Elijah Adebayo fant Jordan Clark på løp inn i feltet. Clark banket ballen hardt i mål fra omtrent ti meters hold.

Coventry hevet seg utover i kampen. Utligningen til 1–1 kom midtveis i 2. omgang. Det var en perfekt kontring. Svensken Viktor Gyökeres la ballen inn i midten, og der fikk Gustavo Hamer god tid til å sikte.

Viktor Gyökeres er Coventrys assist-konge. Dette var hans 12. målgivende denne sesongen. Coventry har verdsatt svensken til omtrent 300 mill. kroner. Brentford jakter en erstatter til Ivan Toney.

I første ekstraomgang var det en omdiskutert situasjon da Lutons Jordan Clark kom igjennom og endte i bakken i kamp med Coventrys keeper. Men Michael Oliver dømte for filming og frispark mot Luton. VAR sjekket situasjonen og lot det stå.

I andre ekstraomgang jublet Luton for scoring - men Joseph Taylor ble korrekt avblåst for hands.

Luton kommer ikke bare til å tjene mye penger. De kommer også til å svi av mye. På Kenilworth Road er det plass til bare litt over 10.000 tilskuere, og med opprykk må klubben bruke 100 millioner kroner på å få anlegget godkjent for Premier League-spill.

PS: Burnley og Sheffield United rykket rett opp.