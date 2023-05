Phil Jones ferdig i Manchester United: – Det har vært veldig vanskelig

12 år etter overgangen fra Blackburn er Phil Jones (31) ferdig i Manchester United.

FERDIG: Midtstopper Phil Jones er ferdig i den engelske storklubben Manchester United.

19.05.2023 11:07 Oppdatert 19.05.2023 11:35

Det bekrefter Manchester United på sine nettsider fredag formiddag.

– Du vil alltid være en rød, Phil Jones, skriver klubben på Twitter.

– Det har vært veldig vanskelig de siste årene. Det kan ikke benektes. Det går ikke å gjemme seg unna det, sier han i et intervju med klubben.

Husker du denne klassikeren?

Det har vært lite med spilletid for engelskmannen de siste sesongene. Han har spilt null minutter for United denne sesongen, og det ble kun fem kamper forrige sesong.

– Jeg har savnet å spille fotball. Jeg har savnet det. Du vokser opp med å spille fotball, og alt du vil gjøre er å spille fotball, sier Jones.

31-åringen legger til at han setter pris på å ha fotball som inntektskilde, men sier også at det ikke har vært like mye spilletid de siste årene som han skulle ha ønsket.

Jones ble hentet til klubben av trenerlegende Sir Alex Ferguson i 2011 og vant Premier League-tittelen i Fergusons siste sesong (2012/13.)

Midtstopperen har også vunnet FA-cupen og Europa League med den engelske storklubben.