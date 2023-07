The Athletic: Henderson har bestått den medisinske testen i Al Ettifaq

Tidligere Liverpool-kaptein Jordan Henderson (33) skal ha bestått den medisinske testen for Al Ettifaq.

KLARERT: Jordan Henderson skal ha gjennomført de medisinske testene til Al Ettifaq. Vis mer

The Athletic skriver at Jordan Henderson har har bestått den medisinske testen for saudiarabiske Al Ettifaq, gjennomført i Manchester lørdag kveld.

Klubbens manager er Hendersons gamle Liverpool-kaptein, Steven Gerrard. Ifølge The Athletic er planen at Henderson skal knytte seg til Gerrards lag på deres treningsleir i Kroatia neste uke.

Den 33 år gamle midtbanespilleren vil dermed avslutte sin 12 år lange karriere på Anfield.

Forrige uke skrev Romano at Henderson var enig med Al Ettifaq om en treårskontrakt, og at Liverpool-manager Jürgen Klopp hadde gitt kapteinen tillatelse til å dra.

Flere medier meldte tidligere denne uken at Liverpool og Al Ettifaq var enig om en overgangssum på 12 millioner euro for Liverpool-kapteinen.

Lønnstilbudet fra Al Ettifaq skal angivelig være på 9,2 millioner kroner i uken, noe som skal være fire ganger mer enn det 33-åringen tjente i Liverpool.

– Det vil være overgangen som endrer alt. En overgang som vil sende sjokkbølger gjennom alle Premier League-klubber og gir dem beskjed om at ingen er uoppnåelige, skrev Dominic King i Daily Mail tidligere i juli.

I starten av juli ble Steven Gerrard presentert som hovedtrener for Al-Ettifaq. Gerrard var kaptein i Liverpool da Henderson kom til klubben i 2011, og nå kan de tidligere lagkameratene gjenforenes.