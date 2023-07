Trekningen klar: Molde kan møte Hoseth eller Høgmo

Dersom Molde slår HJK Helsinki over to oppgjør, møter de enten Klaksvik eller Häcken i den tredje kvalifiseringsrunden i Champions League.

JAKTER CL-SPILL: Erling Moe og hans Molde håper å ta seg til Champions League for første gang siden 1999. Vis mer

Det ble klart under mandagens trekning i Nyon i Sveits.

Først må de imidlertid slå HJK Helsinki fra Finland. Den første kampen spilles i Finland tirsdag klokken 18, mens oppgjøret i Molde spilles neste onsdag. Begge kampene ser du på VG+ Sport.

Tar de seg videre fra dobbeltoppgjøret, er altså Häcken eller Klaksvik neste hinder på veien mot Champions League-gruppespill. Kampene vil bli spilt 8./9. og 15. august, og Molde vil starte på bortebane.

VG har rettighetene til alle Moldes hjemmekamper i Champions League-kvalifiseringen.

Häcken trenes av Per-Mathias Høgmo, mens Klaksvik trenes av Molde-helten Magne Hoseth. I Häcken finner vi spillere som Even Hovland og Ola Kamara, mens i Klaksvik finner vi spillere som Vegard Forren og Sivert Gussiås. Alle fire har spilt for Molde.

KAN MØTE MOLDE: Klaksvik-trener Magne Hoseth. Vis mer

Klaksvik sikret et sensasjonelt avansement etter at de slo det ungarske storlaget Ferencvaros 3–0 over to oppgjør. I hjemlig liga står de med 16 av 16 seirer. Med andre ord har Magne Hoseth fått en kanonstart etter at han fikk trenerjobben i november i fjor.

Assistenten hans er ingen ringere enn Daniel Berg Hestad, mannen med flest kamper for Molde i klubbens historie.

Senere i dag får Bodø/Glimt, Brann og Rosenborg vite hvem de kan møte i Conference League-kvaliken.

Saken utvides.