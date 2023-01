Brentford rystet Liverpool: – Ser ut som et lag som nærmer seg slutten

(Brentford–Liverpool 3–1) Brentfords stjernespiller Ivan Toney var ute med skade, likevel ble Liverpool ydmyket av Brentford på årets andre dag.





2. jan. 2023 20:27 Sist oppdatert nå nettopp

Jürgen Klopp gjorde tre bytter i pausen da hjemmelaget ledet 2–0. Ut med Virgil van Dijk, Kostas Tsimikas og Harvey Elliott. Inn med Joel Matip, Andy Robertson og Naby Kaita. Og Liverpool stupte i angrep fra første sekund i 2. omgang.

–Jeg er ikke fornøyd. (...) Jeg skulle ønske vi hadde spilt bedre, sier Klopp på Viaplay etter kampen.

Klopp forteller at van Dijk ble byttet ut på grunn av kjenning av noe fysisk, men at midtstopper skal ha sagt at det ikke var noe å bekymre seg for.

– Vi prøvde å gjøre noe med intensiteten, sier Robertson til Viaplay etter kampen og la til at han syns det ble bedre, men ikke godt nok.

– Klopp måtte gjøre bytter, for det var helt uakseptable 45 minutter av Liverpool, sier Sky Sports-ekspert og tidligere Liverpool-kjempe Jamie Carragher etter Liverpools horrible 1. omgang på skysports.com.

Før Carragher virkelig fant frem øksen.

– Liverpool ser ut som et aldrende lag som nærmer seg slutten, konkuderte han.

Det fikk Rune Bratseth til å våkne i Viaplay-studio og knallet til:

Etter tre minutter satte Darwin Nunes ballen i nettet. Han var offside. Men før skuffelsen over annulleringen hadde fått til til å legge seg hos Liverpool, så la Trent Alexander-Arnold inn foran mål, der var Alex Oxlade-Chamerlain og satte ballen i mål med hodet:

Liverpool hadde en enorm sjanse til å overta 5. plassen i Premier League etter at Tottenham tapte mot 0–2 mot Aston Villa søndag:

Men hverken bytter eller noe annet Liverpool førsøkte seg på kunne stoppe Brentford mandag kveld. Heller ikke at lagets stjernespiller Ivan Toney ikke kunne spille etter at han ble skadet i forrige kamp. Annulleringer ble også bare en liten hump i veien mot tre scoringer og en skalp av en seier. Brentford har aldri tapt en kamp i Premier League når de har scoret det første målet - og dét fikk også Liverpool erfare nå. Etter kampen ljomet «Rockin around the world» fra hjemmefansen som var i ekstase.

– Vi er gode taktisk. Og på hjemmebane er vi vanskelige å møte, sier Mathias Jensen til Viaplay.

Hjemmelaget trives åpenbart mot de største klubbene, i november slo de Manchester City 2–1, de har slått Manchester United og spilt uavgjort mot Tottenham og Chelsea. Mandag kveld startet de kampen i et forrykende tempo og satte en real støkk i Liverpool.

MÅL: Brentford-spiller Yoane Wissa jublet sammen med spisskollega Bryan Mbeumo (t.h.) for 2–0-målet hjemme. Like før slutt scoret også Mbeumo også.

– En fantastisk gjennomført kamp av Brentford. En fortjent seier, sier tidligere Liverpool-spiller John Arne Riise i Viaplay-studio.

– Det er ikke Liverpool slik vi er vant til å se dem, legger Viaplay-kollega Rune Bratseth til.

Etter 19 minutter satte Ben Mee ballen i mål via benet til Konate på corner. 1–0 til hjemmelaget.

Syv minutter senere hadde Brentford ballen i nettet bak Alisson Becker på corner igjen, men et ble avblåst for offside. Og Brentford var brennhete på hjørnespark. Etter 41 minutter satte Yoane Wissa ballen i mål. Men det ble annulert for offside. Så bare sekunder senere var Wissa der igjen. Liverpools sisteskanse hadde en hånd på ballen, men det var bak målstreken, 2–0 til hjemmelaget:

Og etter 84 minutter så fikk også Bryan Mbueno sin nettkjenning, etter en duell mot Ibrahima Konaté satte han ballen forbi Alisson Becker. Kameruneren jublet med hele kroppen for scoringen.

Dette var tredje gang Liverpool og Brentford møttes, Liverpool vant 3–0 i det første møtet i Premier Legaue forrige sesong, mens det ble 3–3 i den andre kampen.

Brentford er nå bare to poeng bak Liverpool i Premier League, men Brentford har en kamp mer spilt. Brentford ble nummer 13 i toppdivisjonen sist sesong.

Liverpool slo Leicester fredag, etter to selvmål: