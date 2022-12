Overgangsjournalist: Fofana klar for Chelsea

Ifølge overgangsjournalisten Fabrizio Romano er Molde-spiller David Datro Fofana (20 i dag) enig med Premier League-klubben Chelsea om en overgang.

FARVEL MOLDE? David Datro Fofana ser ut til å bli Chelsea-spiller. Her etter 2–1-seieren mot Rosenborg i oktober.





Romano skriver på Twitter at det er full enighet mellom alle parter i overgangssagaen rundt stortalentet som torsdag fyller 20 år.

VG har tidligere skrevet at Molde og Chelsea har vært enige om overgangssummen og at det vil bli tidenes største salg fra norsk fotball som garanterer Molde minst 12,5 millioner euro (tilsvarende 130 millioner kroner).

Nå skal også personlige betingelser være i boks før Romsdal byttes ut med London for 20-åringen.

Ivorianeren har spilt for Molde de to siste sesongene. I Eliteserien 2022 scoret han 13 mål på 22 kamper for seriemester MFK.

Romano hevder at Fofana vil gjennomføre den medisinske testen i London i løpet av bursdagen sin torsdag.