Palhinha blir i Fulham – påvirker ikke Gravenberch

João Palhinhas overgang til Bayern München blir ikke noe av. Det påvirker ikke Ryan Gravenberchs ventede overgang til Liverpool.

Publisert: 01.09.2023 18:55

Portugiseren var på plass i Tyskland, men Fulham har stått på kravene sine om overgangssum. Dermed ble ikke klubbene enige før overgangsfristen gikk ut i Tyskland.

Dermed blir Palhinha i Fulham enn så lenge. Det skriver flere medier, deriblant The Athletic.

Det var planlagt at portugiseren skulle erstatte Ryan Gravenberch som er på vei til Liverpool. James Pearce i The Athletic sier at den strandede overgangen til Palhinha ikke påvirker nederlenderens overgang til Liverpool.