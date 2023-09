Spanias herrelandslag hardt ut mot Rubiales: – Uakseptabel oppførsel

Det spanske herrelandslaget går hardt ut mot fotballpresident Luis Rubiales i forkant av de kommende EM-kvalikkampene. Spania møter Norge på Ullevaal stadion 15. oktober.

fullskjerm neste STØTTER LANDSLAGSKVINNENE: Rodri (fra venstre), Alvaro Morata, Cesar Azpilicueta og Marco Asensio holdt en improvisert pressekonferanse på mandag. 1 av 4 Foto: Javier Lizon / EPA / NTB

04.09.2023

Spanias kapteinsteam, bestående av Álvaro Morata (Atletico Madrid), César Azpilicueta (Atletico Madrid), Rodri (Manchester City) og Marco Asensio (Paris Saint-Germain), holdt mandag en improvisert pressekonferanse. Der leste Morata opp et brev på vegne av den spanske troppen.

Atletico Madrid-spilleren innledet med å gratulere de spanske kvinnene med VM-tittelen. Deretter gikk han hardt ut mot fotballpresident Luis Rubiales.

– Vi ønsker å vise vår solidaritet med spillerne som har måttet se sin suksess bli tilsmusset. Vi ønsker å ta avstand fra det vi anser som uakseptabel oppførsel fra herr Rubiales’ side. Han har ikke levd opp til standarden til organisasjonen han representerer, heter det i brevet.

Det var under Spanias medaljeseremoni i VM at den spanske fotballpresidenten kysset landslagsprofil Jennifer Hermoso på munnen. Som konsekvens har Rubiales fått kritikk fra flere fronter, blant annet fra den spanske regjeringen.

Fredag ble det kjent at voldgiftsretten i spansk idrett har innledet en etterforskning mot Rubiales. Dersom han finnes skyldig der, risikerer han å bli utestengt i to år. Han er allerede blitt suspendert i 90 dager av det internasjonale fotballforbundet (Fifa).

Rubiales forsvarte seg i en uttalelse på fredag.

«Gjennom denne perioden har jeg vært offer for en politisk og mediemessig lynsjing uten sidestykke, som jeg har holdt meg selv i utkanten av. Ikke bare nasjonalt, men globalt», uttalte han ifølge NTB.

Rubiales fikk også kritikk etter denne talen.

Morata fortalte videre i brevet at den spanske fotballen bør være «en drivkraft for respekt, inspirasjon, inkludering og mangfold, og at den bør gå foran som et eksempel både på og utenfor banen».

Avslutningsvis ba kvartetten, anført av Morata, om fokus på EM-kvaliken i dagene som kommer.

Skottland topper gruppen med 12 poeng. Spania, som står med tre poeng etter to spilte kamper, er nummer fire i gruppen. Norge er nummer tre, med fire poeng etter fire kamper.