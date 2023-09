Solbakken avslører Østigård-frustrasjon under samtaler i sommer

ULLEVAAL STADION (VG) Det norske stopperproblemet har vært et tilbakevendende tema rundt landslaget. Men på ett område ser det lysere ut enn på lenge.

UROLIG: Leo Skiri Østigård sier at han vil se an hvordan denne sesongen blir, men innrømmer at det er aktuelt å flytte på seg dersom det ikke blir med spilletid i år. Vis mer





Publisert: 06.09.2023 07:09

For ettersom den sørkoreanske stopperstjernen Kim Min-jae har tatt turen fra Napoli til Bayern München, kan det se noe lysere ut for landslagsstopper Leo Skiri Østigård.

Riktignok er det Amir Rrahmani og Juan Jesus som har vært det foretrukne stopperparet for den regjerende mesteren i Italia, men enn så lenge ser Østigård ut til å være tredjevalg og ikke fjerdevalg.

– Det betyr veldig mye. Når Coppa Italia og Champions League begynner ved siden av Serie A så kommer han til å spille mye. I hvert fall tett på tilfredsstillende. Det har veldig mye å si, faktisk, sier landslagssjef Ståle Solbakken.

– Betyr det at du ikke har mast ham i stykker denne overgangssommeren?

– Det er nok mer han som har vært frustrert nå. Det er nok jeg som har vært beroligende og han som har vært mest aggressiv i de samtalene. Han spilte alle kampene i oppkjøringen, men så har han ikke spilt etter det.

SER OPPOVER: Ståle Solbakken er optimist på Leo Skiri Østigårds vegne, og var også i godt humør under tirsdagens trening. Vis mer

VGs Serie A-kommentator Vegard Aulstad heller imidlertid litt kaldt vann i årene på landslagssjefen.

– Jeg er ikke like sikker som Ståle på at han faktisk er tredjevalg. De har hentet en veldig lovende stopper i brasilianske Natan, så vi får se. Men enn så lenge har Østigård kommet innpå i serie A og ikke ham, sier Aulstad. Østigård er byttet inn i siste spilleminutt i to av Napolis tre seriekamper.

Østigård selv er sånn noenlunde optimist.

– Jeg vil si at jeg er ganske mye nærmere å spille fast i år enn i fjor, sier han.

Østigård holder kortene tett til brystet da VG spør om hvilke alternativer han hadde i sommer.

– Jeg har valgt å bli i Napoli, så får vi se hvordan det blir. Plutselig er jeg inne og spiller. Hvis det ikke fungerer i år, så får vi se.

Ståle Solbakken har bekreftet at Østigård starter torsdagens privatlandskamp mot Jordan, ettersom han mener han trenger kamptrening.

Trolig starter han sammen med Kristoffer Vassbakk Ajer. Stefan Strandberg og Jesper Daland er de to øvrige stopperalternativene i fraværet av Andreas Hanche-Olsen og Stian Gregersen.

Hvem bør spille stopper sammen med Østigård i den viktige kampen mot Georgia på tirsdag? Kristoffer Vassbakk Ajer Stefan Strandberg Jesper Daland

Østigård hadde en uheldig involvering da Norge gikk fra 1–0 til 1–2 mot Skottland på Ullevaal på forrige samling.

– Vi har snakket jevnt over hele sommeren på tekstmelding og FaceTime. Ikke så mye om det, mer at livet går videre og nå kommer det andre kamper. Han hadde et voldsomt press på seg som han følte på før Kypros-kampen, og det gikk jo bra.