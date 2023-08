Bodø/Glimt til gruppespill i Conference League etter ekstraomganger

(Bodø/Glimt – Sepsi OSK 2–2, 3–2 e.e.o., 5–4 sammenlagt) Bodø/Glimt er klare for sitt tredje strake gruppespill i Europa, men rumenske Sepsi OSK gjorde det vanskelig for bodøværingene på Aspmyra.

Publisert: 31.08.2023 20:38 Oppdatert: 31.08.2023 21:17

Med 2–2 fra det første oppgjøret i Romania for en uke siden var det vinn eller forsvinn for Bodø/Glimt mot Sepsi OSK i siste hinder før gruppespill i Conference League.

Men seier skulle sitte langt inne for forhåndsfavorittene fra Bodø.

– De var ikke lette å grave ned. Vi gravde de tre meter ned, men de sto opp fra de døde igjen føler jeg, var Glimt-trener Kjetil Knutsens første ord til Avisa Nordland etter kampen.

Etter 90 minutter sto det 2–2 og 4–4 sammenlagt, og det måtte ekstraomganger til for å skille lagene.

Der hamret Amahl Pellegrino et straffespark etter hands kontant i nettet, og sikret gruppespill.

– Det er ekstremt viktig for norsk fotball, for klubben og for alle som holder med Glimt at vi er videre til gruppespill. Jeg tror vi skal leve i nuet og glede oss over dette, forteller Knutsen.

TIL GRUPPESPILL: Bodø/Glimt feirer 1–0-scoringen til Sondre Sørli i førsteomgang. Fra venstre: Odin Bjørtuft, målscorer Sørli, Brede Moe, Pemi Faris og Patrick Berg. Vis mer

Det er tredje gang på rad tredje gang på radConference League sesongen 2021/22, Europa League sesongen 2022/23 og nå Conference League igjen sesongen 2023/24. Bodø/Glimt skal delta i et gruppespill i en av Europas tre gjeveste turneringer.

– Disse europakampene er noe annet enn Eliteserien, men tanke på enkeltspillere og lag man møter. Det er stort og det er utrolig kult at lille Bodø/Glimt skal ut på eventyr en gang til, sier matchvinner Pellegrino til Avisa Nordland.

– At Glimt som klubb nå har tre år på rad med gruppespill i Europa er helt fantastisk. Det er litt sånn at man må klype seg i armen for det er ikke mange som hadde trodd det for noen år siden. All kred til klubben og oss om gruppe som har jobbet godt, berømmer Patrick Berg egen klubb.

KONTANT: Amahl Pellegrino (t.v.) var sikker som banken fra straffemerket og sikret sammenlagtseier til Bodø/Glimt over Sepsi OSK. Vis mer

Det hele startet perfekt for bodøværingene, som ledet 2–0 fortjent etter en halvtime spilt på Aspmyra etter scoringer av Sondre Sørli og nevnte Pellegrino – men så rotet de det til.

På tampen av førsteomgang stanget Isnik Alimi inn 1–2-reduseringen. Et mål Glimts sisteskanse Nikita Haikin nok er spesielt misfornøyd med. Hodestøtet var ikke all verden, men Haikin klarte ikke annet enn å bokse ballen videre inn i nettet.

Den andre omgangen startet på verst tenkelig vis for Glimt. Sepsi gikk rett i strupen på hjemmelaget og fikk uttelling umiddelbart.

Roland Varga snek inn et skudd fra utsiden av 16-meteren.

Bodøværingene prøvde, og prøvde uten å lykkes med å komme seg forbi Sepsi-forsvaret. Dermed måtte lagene ut i ekstraomganger.

Og der satt den endelig for Bodø/Glimt.

Et skudd fra Pellegrino gikk klokkerent i hånden til Nicolae Paun, og dommer Robert Harvey pekte på straffemerket.

Det tok Pellegrino selv, og var bombesikker fra ellevemeteren da han banket ballen i nettaket helt utagbart for Sepsis sisteskanse.

Rumenerne gikk så rett i angrep, og trodde de hadde tatt ledelsen. Men en hårfin offside reddet Glimts deltagelse i Conference League-gruppespillet.