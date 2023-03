Ber fansen om å skjerpe seg

Liverpool- og Manchester United-sjefen er enig om én ting før søndagens storkamp i Premier League.

ENIGE FØR KAMP: Jürgen Klopp og Erik Ten Hag , her på Old Trafford i august da United vant 2–1.

05.03.2023 04:34

Søndag møtes Liverpool og Manchester United i det kanskje største «hat»-oppgjøret i engelsk fotball, denne gang på Anfield i Liverpool.

Klubbene har vært erkerivaler lenge, og det har ikke manglet på drittslenging fra tribunene - og på nettet de siste årene.

Begge klubbene har svært vonde hendelser i sin historie: Manchester United med flystyrten i München i 1958 da åtte United-spillere og tre fra klubben døde.

Liverpool med Hillsborough-tragedien i 1989, da 96 Liverpool-supportere ble klemt ihjel. Liverpool var også involvert i Heysel-tragedien i 1985 da 39 fotballsupportere døde.

Fans av begge lag har både på nettet og fra tribunen brukt de grusomme hendelsene til å rakke ned på motstanderen, men det vil nå både Liverpool og Manchester United ha en slutt på.

Les også Klopp frykter ikke formsterke Manchester United: – Det betyr ingenting

Klubbene har sendt ut en felles uttalelse før storkampen.

Liverpool-sjef Jürgen Klopp oppfordrer supporterne til å «beholde lidenskapen, og kaste ut giften».

– En av hovedgrunnene til at rivaliseringen mellom Liverpool og Manchester United er så spesiell er at det er så intens. Ingen vil at det skal slutte. Men samtidig, når rivaliseringen blir så intens kan det gå steder som ikke er bra for noen, og det trenger vi ikke.

Uniteds bejublede nederlandske trener Erik Ten Hag hyller også rivaliseringen, men mener grensen går ett sted.

AVGJORDE SIST: Marcus Rashford jubler etter å ha satt inn Uniteds andre scoring som sikret seieren mot Liverpool i august i fjor.

– Det er uakseptabelt å bruke tap av menneskeliv - uansett tragedie - til å score poeng, og nå må dette slutte. Dem som holder på med dette skader ikke bare klubbenes rykte, men også sitt eget rykte, fansens og våre to flotte byers rykte.

I fellesuttalelsen heter det i konklusjonen:

Sammen vil Liverpool og Manchester United vise frem de helt spesielle og positive sidene ved denne fantastiske rivaliseringen mellom to store fotballklubber som begge har en stolt, men også tragisk historie.

Liverpool har hjemmefordel, men har hatt en humpete sesong så langt. Lørdag fikk de imidlertid hjelp av Wolverhampton i kampen om fjerdeplassen og rett til Champions League-spill neste år.

Manchester United har hatt en langt bedre sesong og er fortsatt med i tittelkampen. Lørdag vant både Arsenal og Manchester City foran dem på tabellen, dermed bør de røde djevlene også vinne for å ikke miste terreng.