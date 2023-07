Bekreftet: Eirik Hestad gjør comeback for Molde

Eirik Hestad (28) returnerer til Molde. Romsdalingene bekrefter overgangen fredag ettermiddag.

TILBAKE: Eirik Hestad. Vis mer





VG kunne fredag erfare at Eirik Hestad hadde signert en langtidskontrakt med Molde. Like etter bekreftes nyheten på Moldes hjemmesider.

– Det er veldig kjekt å komme hjem. Jeg har tenkt på det en stund, siden det ble begrenset med spilletid på Kypros. Det var litt interesse fra andre klubber, men Molde fremstod som den beste plassen, både sportslig og sosialt. Jeg gleder meg veldig til å komme skikkelig i gang, sier Hestad i pressemeldingen.

Hestad har signert en kontrakt ut 2027.

28-åringen har vært klubbløs siden 1. juli. Han har spilt for Pafos FC på Kypros det siste halvannet året.

Hestad har spilt for juniorfotball for Molde. Han spilte for A-laget fra 2013 til 2021.