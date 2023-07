Bekreftet: Sheriff Sinyan har signert for Slavia Praha

Midtstopper Sheriff Sinyan (26) er klar for tsjekkisk fotball.

FERDIG I MOLDE: Sheriff Sinyan (t.h.) under eliteseriekampen mot Sandefjord i mai.





04.07.2023 12:46 Oppdatert 04.07.2023 13:27

30. juni gikk Sinyans kontrakt med Molde FK ut, og som VG fikk opplyst tirsdag ettermiddag har den norsk-gambiske midtstopperen signert for den tsjekkiske klubben Slavia Praha.

Der blir han lagkamerat med den norske U21-landslagspilleren Christos Zafeiris.

Slavia Praha bekrefter på sine hjemmesider at Sinyan har signert en ettårskontrakt med hovedstadsklubben, med opsjon på to år til.

Sinyan forlot Lillestrøm til fordel for Molde i 2020, og allerede for to år siden la Slavia Praha inn et bud på Sinyan.

Budet den gang skal etter VGs opplysninger vært på tosifret antall millioner. Nå forsvinner 26-åringen gratis fra norsk fotball.

– Jeg er glad og takknemlig for å være her. Etter å ha snakket med treneren og sportssjefen følte jeg meg ønsket i klubben, sier Sinyan.