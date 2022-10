I sjokk etter fotballhærverk: – Idioter som absolutt skal ødelegge

Halloween-helgen vl sent bli glemt i flere klubber i Distrikts-Norge. Natt til søndag ble en rekke fotballbaner brukt til råkjøring med bil.

RALLYCROSS: Slik så Nord-Odal IL fotballs gressbane på Austvatn ut søndag morgen.

– Først og fremst så er det fryktelig trist og i det hele tatt skuffende. Man blir småarg av hele situasjonen. For i bunn og grunn er det barn og unge det går utover, sier leder i Nord-Odal IL sin fotball, Kenny Holen til VG.

Politiet i Innlandet bekrefter overfor VG at tre baner er herpet i helgen. Dessuten skriver Sunnmørsposten arrow-outward-link at banen til Valder IL i Møre og Romsdal ble utsatt for hærverk natt til søndag.

Søndag morgen like etter frokost fikk Kenny Holen i Nord-Odal beskjed om at han burde ta en kikk på fotballbanen.

SKUFFET: Leder i Nord-Odal IL fotball, Kenny Holen, er skuffet over at deres bane ble herjet med natt til søndag.

Det som møtte Holen var en gressmatte full av hjulspor etter råkjøring med bil.

– Det ser verre ut enn det gjør på bildene. Hele banen er spolt opp og ubrukbar rett og slett, sier Holen.

Det var avisen Glåmdalen arrow-outward-link som først omtalte hærverket på Nord-Odal ILs fotballbane.

Holen forteller at han allerede har vært i kontakt med politiet og at hærverket vil bli politianmeldt mandag.

Overfor VG bekrefter operasjonsleder Bård Einar Hoft ved Politiet i Innlandet at forholdet vil bli anmeldt, sammen med to andre forhold.

For ikke bare har Nord-Odal ILs bane blitt herjet med, det samme har banene til andre klubber i regionen: Både Slåstad IL arrow-outward-link og Galterud IL arrow-outward-link har lagt ut bilder på sine Facebook-sider etter ugjerningene.

– Det er tre fotballbaner hos oss som har blitt herpet. Det har vært omfattende herjing med kjøretøy, og det har blitt store skader på gressmattene, forteller Hoft ved Politiet i Innlandet og fortsetter:

– Vi har gjort noen undersøkelser rundt dette. I tillegg vil dette bli etterforsket på ordinert vis.

HÆRVERK: Slik så Galterud ILs fotballbane ut etter at den hadde blitt herjet med natt til søndag. 1 av 3 Foto: Roy Sundsby-Hansen

Leder for Galterud IL fotball, Roy Sundsby-Hansen, er opprørt over det som har skjedd.

– Du driver med idretten fordi du er glad i den, og så er det noen idioter som absolutt skal ødelegge, sier Galterud ILs leder, som har vanskelig for å forstå hva som har gått gjennom hodet til de som har valgt å bruke fotballbanene som «rally-bane».

Ikke bare er det hærverket som skaper hodebry, det samme gjør tanken på å få banene i stand igjen.

– Jeg redd vi må på med traktor, egnet utstyr og kjøre på med å harve det opp igjen. Vi må begynne å leie inn maskiner for å planere og så nytt gress. Rett og slett lage oss en ny gressbane, forteller Holen i Nord-Odal.

Den jobben anslår han vil koste flere hundre tusen kroner.

Samtidig som flere baner ble utsatt for hærverk i Innlandet, har en bane i Møre og Romsdal også fått kjenne på gummi og ikke knotter i samme tidsrom, skriver Sunnmørsposten. arrow-outward-link

Natt til søndag ble det også råkjørt på Valdervoll, banen til Valder IL.

– Jeg tenker at det er flere som står bak. Og det må være noen som kjenner til at det er en bane der, for folk kjører ikke tilfeldigvis forbi. Så dette er gjort bevisst, sier daglig leder i Valder IL, Silje Brungot, til avisen.