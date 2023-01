Haaland knuser alle rekorder: – Han er rett og slett utrolig

Han har 25 mål på 19 ligakamper i sin første Premier League-sesong. Alt av «uslåelige» rekorder er innenfor rekkevidde for Erling Braut Haaland.

22.01.2023 20:40 Oppdatert 22.01.2023 21:01

– Manchester City var et bedre lag uten Haaland, tvitret tidligere Liverpool-spiller Dietmar Hamann etter Citys 1–2-tap mot byrival Manchester United forrige helg.

Siden den gang har jærbuen spilt 150 minutter for de lyseblå og scoret fire mål.

Mot Wolverhampton søndag kom sesongens fjerde hat trick, før Haaland komfortabelt kunne sette seg på benken den siste halvtimen og se sine gutter ta en 3–0-seier.

Etter oppvisningen mot Wolves kommenterte United-legende Paul Scholes påstandene om at City blir dårligere med Haaland på laget:

– Det er selvfølgelig en annerledes situasjon for City nå. Uten en midtspiss fokuserte de på å kontrollere kamper. Nå har de en spiss som scorer på alt av sjanser de skaper.

– Når ting ikke går bra vil alle se etter feil, men han har scoret 25 mål! oppsummerer Scholes til Premier Leagues egen hjemmeside.

Erling Braut Haaland har blitt kongen av Etihad

Etter Wolverhampton-kampen ble City-manager Pep Guardiola konfrontert med spørsmålet: «Er City bedre uten Haaland?»

– Når vi taper sier folk at Haaland er problemet, og når vi vinner sier folk at han er løsningen. Det spiller ingen rolle for meg. Måten han hjelper laget er fantastisk, til og med i de kampene han ikke scorer, forklarer spanjolen i et intervju med Viaplay.

Lagkamerat John Stones har snart gått tom for superlativene når han får spørsmål om jærbuen:

– Jeg tror han har like mange mål på en halv sesong som jeg har i hele karrieren. Han er rett og slett utrolig, sier en lattermild Stones til Viaplay.

For ordens skyld: John Stones har, ifølge Transfermarkt, scoret 15 mål på seniornivå.

Og etter alle solemerker vil Haaland ha langt flere enn 25 når sesongen rundes av i mai. Klarer superspissen å opprettholde sitt eget snitt på mål per kamp (1,3) vil han ende opp med 58 (!) scoringer i Premier League.

Rekorden? 34 mål fra Andy Cole i 93/94- og Alan Shearer i 94/95. Duoen satte toppnoteringen da ligaen hadde 22 lag og 42 kamper. Siden den gang har Mohamed Salah vært nærmest med sine 32 fulltreffere i 2017/18-sesongen.

Litt over halvveis i sesongen har Braut Haaland gjort Premier League til sin lekegrind. De siste fire sesongs vinnere av gullskoen (toppscorer i Premier League) er allerede passert.

Haalands sesong sammenlignet med de fire siste vinnerne av Gullskoen.

Målmaskinen fra Bryne brukte kun 19 kamper på å notere seg for fire hat trick i Premier League. Sergio Agüero har rekorden med 12 hat trick. Fortsetter Haaland i samme stil vil han trone alene på topp når vi skriver januar 2024.

Bare én mann har scoret flere hat trick på en sesong, nemlig Alan Shearer med sine fem i 1995/96-sesongen.

Akkurat det faktum er tidenes Premier League-toppscorer særdeles klar over:

Og kanskje er den tidligere Newcastle- og Blackburn-spissen nervøs? Med sine 260 ligascoringer har Shearer fått ha rekorden i fred siden han la opp i 2006.

Skulle Braut Haaland fortsette å score like mange mål som han har gjort til nå, og bli værende i England, vil han passere Shearer i 2028.

Eventyret Haaland oppsummeres aller best av tidligere England-spiss Gary Lineker på Twitter:

– Det begynner å bli litt tullete nå.