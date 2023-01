Juventus straffes med 15 minuspoeng

Juventus straffes etter påstander om ulovlig regnskapsføring og vil falle fra tredjeplass til nedre halvdel på tabellen.

20.01.2023 21:18 Oppdatert 20.01.2023 21:51

Poengstraffen på 15 minuspoeng i den pågående sesongen ble bekrefte av det italienske fotballforbundets påtalemyndighet fredag kveld.

Det betyr at Juventus vil falle fra 3. plass med 37 poeng til 11. plass med 22 poeng. Da vil det være 12 poeng opp til fjerdeplassen, som Lazio (34 poeng) overtar, som gir Champions League-plass. Det er spilt 18 av 38 serierunder.

Avtroppende president Andrea Agnelli blir også utestengt fra italiensk fotball i to år, mens tidligere sportsdirektør Fabio Paratici (nå i Tottenham og straffen vil ikke ramme den nåværendestillingen) blir utestengt i to og et halvt år. I alt elleve Juventus-ledere - deriblant Pavel Nedved, Paolo Garimberti og Maurizio Arrivabene - blir utestengt i 8–16 måneder.

BORTE: Både stjernespiller Cristiano Ronaldo og klubbpresident Andrea Agnelli er nå borte fra Juventus.

Påtalemyndigheten i Torino har siden 2021 etterforsket Juventus etter påstander om ulovlig regnskapsføring og uregelmessigheter rundt overganger og låneavtaler for flere spillere. I slutten av november trakk hele Juventus-styret seg, inkludert den mektige presidenten Andrea Agnelli, samt visepresident og klubblegende Pavel Nedved. Juventus har benektet at de har gjort noe feil i saken.

Agnelli-familien, en av Italias rikeste etter at Giovanni Agnelli grunnla Fiat i 1899, har eid Juventus siden 1923. Andrea Agnelli satt som klubbpresident i 13 år og Juventus vant 13 titler i disse årene, inkludert serien ni år på rad (2012–2020). Torino-klubben tapte Champions League-finalene i 2015 og 2017, og selv ikke storsigneringen av Cristiano Ronaldo hjalp på drømmen om å trone over Europa for første gang siden 1996.

Gianluca Ferrero har tatt over som ny Juventus-president.

I 2006 ble Juventus fratatt to seriemesterskap og sendt ned til Serie B i en stor kampfiksingskandale i Italia.

Juventus ble ydmyket i toppkampen borte mot serieleder Napoli med sifrene 1–5 sist fredag. Søndag klokken 20.45 tar Juventus imot Atalanta. Alt fra Serie A ser du på VG+ Sport.