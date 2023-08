Haaland så vilt overtidsdrama fra benken – Ødegaards Arsenal vant på straffer

WEMBLEY (VG) (Manchester City – Arsenal 1–1, 1–4 etter straffer) Erling Braut Haaland (23) var omtrent usynlig og ble tatt av banen etter en drøy time. Fra benken ble han vitne til et ordentlig overtids- og straffedrama.





Martin Ødegaard og Arsenal kom tilbake med et nødskrik hele elleve minutter på overtid, og gikk seirende ut av straffesparkkonkurransen på overlegent vis med 4–1.

Dermed kunne den norske kapteinen løfte sitt aller første trofé med Arsenal.

– City ga oss det vi forventet, men jeg er i lykkerus. Det var dette jeg så for meg da jeg kom hit. Jeg er sikker på at vi kan oppnå hva som helst denne sesongen. Vi må bare holde fokuset, sier Ødegaards nye lagkamerat, Declan Rice, til ITV.

For da de aller fleste trodde City hadde sikret sesongens første trofé i Community Shield Community ShieldCommunity Shield er kampen mellom sist sesongs ligavinner og FA cup-mesteren. Ettersom Manchester City vant begge deler på våren fikk Arsenal – som ble nummer to i ligaen – den plassen til søndagens kamp. -kampen mot Arsenal på Wembley søndag, ble det i stedet et utrolig drama langt, langt på overtid.

Dommeren hadde i utgangspunktet lagt til åtte minutter i det som er sesongens første tellende kamp for de to storklubbene.

Men dommeren lot Arsenal få en siste sjanse. Kampuret viste 101 minutter – det vil si 11 minutter overtid – da Ødegaard & co. fikk corner.

Hjørnesparket ble klarert i første omgang og endte hos Leandro Trossard. I en siste kraftanstrengelse skjøt han mot mål.

Via City-forsvarer Manuel Akanji trillet ballen i mål bak en forfjamset Stefan Ortega i målet. Like etter blåste dommeren av og kampen gikk rett til straffer.

Ødegaard, Leandro Trossard, Bukayo Saka og Fabio Viera satte alle sine straffer, mens City bommet på to. Det var nok til at kaptein Ødegaard og hans menn sikret sesongens første trofé.

VG kommer med mer fra Wembley.

Det elleville dramaet mot slutten av kampen gjorde opp for en ganske kjedelig forestilling på en nydelig Wembley-matte.

Manchester City-manager Pep Guardiola antydet tidligere i uken at laget hans ikke var like godt forberedt på årets sesong som søndagens motstander. Det bar også laget hans tydelig preg av.

De manglet rytme i angrepsspillet og med noen få unntak kom laget hans knapt til sjanser.

Fakta Norske Community Shield-vinnere:

Martin Ødegaard, Arsenal: 2023

John Arne Riise, Liverpool: 2006 og 2001

Ole Gunnar Solskjær, Man. United: 2003 og 1996 (benken hele kampen i 96)

Tore André Flo, Chelsea: 2000 (benken hele kampen)

Ronny Johnsen, Man. United: 1997 og 1996 (benken hele kampen i 96)

Erik Thorstvedt, Tottenham: 1991 (delt seier med Arsenal) **Martin Ødegaard er den første norske kapteinen til å løfte troféet. Vis mer

I andre enden var Arsenal langt hvassere. Nysigneringen Kai Havertz misset blant annet to gigantsjanser, de røde fra London dominerte det meste av banespillet og det var nærmest et under at de ikke tok ledelsen i løpet av den første omgangen.

Men et snaut kvarter før slutt kom ett av få City-lyspunkter. Cole Palmer hadde akkurat blitt byttet inn for Haaland da han fikk muligheten til høyre. Han dro seg inn og prikket inn 1-0-scoringen på lekkert vis.

Det så ikke ut til at Arsenal skulle klare å komme tilbake. Men et heldig selvmål, noen svært gode straffer senere, kunne likevel londonerne bokføre en enorm opptur mot det som blir deres tøffeste rival i kampen om ligatittelen i 2023/2024.