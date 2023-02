Hagen mener Bodø/Glimt brøt løfter: – Skuffende hvordan det skjedde

Elias Kristoffersen Hagen (23) stortrives i sin nye klubb IFK Göteborg. Det siste halvåret i Bodø Glimt har han derimot svært lite positivt å si om.

PÅ TUR: Elias Kristoffersen Hagen og Bodø/Glimt-trener Kjetil Knutsen i London i fjor.

10.02.2023 22:12 Oppdatert 10.02.2023 23:06

Gutten fra Veitvet i Oslo har imponert stort i treningskampene etter overgangen til den svenske klubben. Nylig scoret han i 2–0-seieren mot Tromsø – og etterpå høstet han lovord fra både treneren og lagkamerater.

– Skal man dra noen paralleller til noen større internasjonale stjerner så er det vel en Sergio Busquets-type. Jeg synes han ligner på Busquets i spillestilen, sa midtbanekollega Simon Thern til Göteborgs-Posten.

– Vi har fått se en velorientert spiller som har bra koordinasjon og vet hvordan han skal bevege seg for å bli rettvendt. Han har vist bra blikk for spillet, pasninger i mellomrom og åpnende pasninger, sier trener Mikael Stahre til samme avis.

Tonen og følelsen er en helt annen enn den han hadde siste halvåret i Bodø/Glimt. Etter å ha blitt utpekt som Patrick Bergs naturlige arvtager i ankerrollen, sa det fullstendig stopp da Bodø/Glimt-helten returnerte fra franske Lens til Nord-Norge i slutten av august.

– Jeg var egentlig forberedt på at det kom til å bli sånn som det. Jeg sa til meg at jeg ikke kommer til å spille noe, for da ville alt annet bli en bonus, sier Elias Hagen til VG på telefon Spania, hvor han er på treningsleir med sin nye klubb:

NYE KAMERATER: IFK Göteborgs Amir Al Amari og Elias Hagen under treningsleiren i Spania.

Og midtbanespilleren fikk rett i sin dystre spådom. Etter Bergs comeback ble det kun tre korte innhopp på til sammen 31 minutter i løpet av hele høstsesongen.

Hagen sier at han ble «overrasket», men understreker at han ikke ønsker å kritisere Bodø/Glimt for å hente hjem klubbikonet. Likevel skulle han ønske at han kanskje fikk en «heads up» tidligere.

– Det var skuffende hvordan det skjedde, egentlig. At det skjedde, er ikke noe problem. Alle som har penger kan bruke dem på sin egen måte. Men det var ganske dårlig håndtert når de fikk meg til å signere ny kontrakt i april. Jeg nevnte dette og at alle løftene jeg fikk fra april til august ble brutt. Da fikk jeg til svar at «ja, dette må du stå i», så det hjalp ikke så mye.

– Hvem kom med disse løftene?

– Det er klubben som helhet. Det er flere som er involvert i en kontraktsforhandling. I Glimts tilfelle er det Håvard Sakariassen som tar seg av det, men det er også ting som trenere sier og sånt som har påvirkning på valget ditt.

SJEFENE: Daglig leder Frode Thomassen, hovedtrener Kjetil Knutsen og sportslig administrativ leder Håvard Sakariassen har ansvaret for styre og stell i Bodø/Glimt.

Siden Patrick Berg returnerte til Glimt brått og overraskende helt på tampen av overgangsvinduet, var det liten tid til å finne ny klubb for Elias Hagen. Dermed ventet en lang høst i kulden.

– Jeg lurte på hvorfor de ikke sa noe tidligere. Jeg fikk til svar at de «ikke ville endret på noe av det» og at de ville gjort samme om igjen på akkurat samme måten, og at det ville vært å «starte i feil ende» hvis de skulle sagt ifra til meg og Gaute (Vetti) som spiller i samme posisjon, selv om det også kom frem at Håvard Sakariassen hadde snakket med Patrick Berg om en overgang siden starten av august.

– Opplever du at de var litt lite ydmyke?

– Hvis de hadde vært ydmyke, så kunne de i hvert fall sagt noe om som «kanskje vi kunne gjort det på en annen måte» eller noe litt mer moderat, men det var ganske bombastisk der og da.

I KULDEN: Slik så man ofte Elias Hagen i fjor høst. Her er han på benken i kampen mot Haugesund. Der ble han sittende hele kampen.

Sportslig administrativ leder Håvard Sakariassen forklarer situasjonen slik overfor VG:

– Det var naturlig for klubben å forlenge kontrakten med Elias da Berg dro. Han hadde fått en ny rolle i laget. Dette medfører jo lengre kontrakt med klubben og bedre betingelser for spilleren. Da det var mulig å få Patrick tilbake endret bilde seg for Elias og Glimt. Vi prøvde å få til noe for Elias på de dagene etter vi var sikker på at Berg kom hjem, men det var ikke mulig. Vinduet stengte noen dager etter. Dette løste seg så fort neste vindu åpnet.

– Nå hadde jo Elias i utgangspunktet en kontrakt som gikk ut etter 2023 sesongen, så ting hadde nok ikke vært annerledes uansett. Her vi står i dag håper jeg Elias hadde en flott reise i Glimt, der han sikkert har fått 60–70 kamper godt nivå, før han ble solgt til klubben han ønsket å gå til. Ett år før hans gamle kontrakt gikk ut. Vi er i alle fall glade for Elias’ bidrag i Bodø/Glimt.

RESERVE: Etter at Patrick Berg (svart i midten) kom tilbake til Bodø/Glimt, måtte Elias Hagen stort sett ikle seg reservevesten.

Også Nettavisen har omtalt Hagens misnøye. Bodø/Glimt-trener Kjetil Knutsen svarer slik på kritikken fra sin tidligere elev:

– Det som var veldig viktig for meg var at på det tidspunktet da jeg forsto at det faktisk var mulig at Patrick kom tilbake igjen, så var det første jeg sa at vi måtte gjøre; å ringe agent og informere spilleren. Problemet var at det bare var to dager igjen før vinduet stengte og da var vi i en vanskelig situasjon.

Knutsen sier han har forståelse for Hagens synspunkt.

– Vår plan med ham røk da Patrick kom hjem har jeg også vært ærlig med ham om. Det var ikke planen. Jeg så det ikke for meg i ett sekund. Aldri. Da må man gjøre noen evalueringer, men også være ærlig overfor spilleren, forteller Knutsen – og legger til:

– Jeg skjønner at spilleren oppfatter det som et løfte som har blitt brutt, men det har i hvert fall ordnet seg og han har fått gå videre. Det har vist at klubben har vært løsningsorientert på vegne av spilleren.