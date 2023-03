Har samlet inn én million til Emile Baron: – Du blir tom for ord

Tidligere LSK-keeper Emile Baron (43) sliter tungt økonomisk etter karrieren. Nå har Fotball-Norge samlet inn over én million kroner til sørafrikaneren.

GODE TIDER: Emile Baron fra tiden som Lillestrøm-spiller. Nå lever han i fattigdom i Sør-Afrika.

20.03.2023 18:33 Oppdatert 20.03.2023 19:31

Etter at TV 2 lørdag morgen fortalte historien om Baron, har støtten fra Fotball-Norge skutt i været. Der kommer det frem at Baron har det meget tøft økonomisk etter at skader stoppet fotballkarrieren for ti år siden. Baron forteller at det hender han må samle flasker og tigge for å forsørge familien sin.

– Jeg har måttet svelge all stolthet, for familiens del. Jeg er nødt til å spørre folk om penger. Jeg liker ikke å gjøre det, men jeg må, sier Baron til TV 2. Han har kone og to sønner.

I etterkant av saken har Lillestrøm og supportergruppen Kanarifansen gått sammen om samle inn penger til Baron og familien.

På to dager er det samlet inn over én million kroner til mannen som var LSK-keeper mellom 1999 og 2004. Han spilte OL i 2000, fikk seks landskamper, men mistet VM på hjemmebane i 2010 på grunn av en skulderskade. Baron la opp i 2013. Det året måtte han gjennom karrierens niende operasjon.

– Når man når en slik sum blir du tom for ord. Det er viktig å poengtere at dette er en innsamling som hele Fotball-Norge er med på. Det er større enn bare Lillestrøm, sier leder for Kanarifansen, Tony Johansen.

Han forteller at klubben og Kanarifansen har dannet en komité som skal forvalte pengene, slik at de blir disponert riktig.

– Hovedprioriteten er å skaffe ham og familien et sted å bo, i tillegg til mat på bordet. Men en ting er sikkert: Vi kommer ikke til å hastesende hele summen, sier Johansen.

MATCHVINNER: Morten Gamst Pedersen klarte ikke å overliste Emile Baron under en straffesparkkonkurranse i NM i 2004.

Medie- og kommunikasjonsansvarlig i Lillestrøm, Morten Stokstad, forteller at klubben er overveldet av støtten folk har vist.

– Man blir rørt av engasjementet til alle som har bidratt. Det viser hvilken kraft fotballen kan ha på tvers av rivalisering og konkurrering, sier Stokstad.

Han forteller også at klubben ønsker å invitere Baron og familien til Norge.

– Vi vil diskutere hvordan vi skal hjelpe han fremover. Det er enklere å gjøre det ansikt til ansikt fremfor en telefonsamtale. Vi ønsker at Baron skal komme seg på bena igjen og få et fint liv, sier Stokstad.