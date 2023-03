Skremt av ung trend: – Selger stadig ferskere råvarer stadig billigere

Toppfotballen i Norge er syk, mener Terje Liverød (67). Han har brukt ett år på å studere hvorfor det er slik – og blant funnene er det han omtaler som en skremmende tendens for unge, norske spillere.

Fotball-Norge har jublet for et rekordstort overgangsvindu i januar, der det ble solgt spillere for rundt en halv milliard kroner.

Nå kommer Liverød med en 230-siders rapport som er drepende for norsk toppfotball som helhet. Han mener toppfotballen i Norge befinner seg «i en kollaps». Spesielt en trend med unge spillere opprører ham:

Norske spillere som selges til utlandet blir stadig yngre, men klubbene får mindre i overgangssum til tross for at det globale markedet øker.

Liverød beskriver blant annet salget av Vålerengas «juvel» Osame Sahraoui til Heerenveen, for i underkant av 20 millioner kroner, som bekymringsfullt. Han hadde kontrakt med VIF ut 2023.

– Overgangssummen virker grei, og alle er fornøyde, sa trener Dag-Eilev Fagermo da 21-åringen ble solgt.

Vålerengas sportssjef Joacim Jonsson ønsker ikke å kommentere Liverøds påstand.

Fakta Prisutvikling norske spillere I 2000 ble det i gjennomsnitt i 2022 penger betalt rundt 45 millioner kroner for en norskutviklet spiller på 27 år. 22 år senere, 12 millioner for en 23- åring. For januar 2023 falt alderen på norskutviklede emigranter som det ble betalt for til rekordlave 21,7 år. Samtidig økte snittprisen til 17.5 millioner kroner. Kilde: Hvorfor svekkes den norske toppfotballen – Terje Liverød Han har brukt summer fra blant annet The CIES Football Observatory og Tranfermarkt i sin studie av norsk fotball. Og selv om det kan være vanskelig å få verifisert overgangssummer, så mener han trenden er soleklar. Vis mer

Inflasjonsjustert har Liverød regnet seg frem til at prisfallet fra 2000 til 2023 er på 60 prosent – og da noterer han en hyggelig økning i det aller siste vinduet i januar.

– Man selger stadig ferskere råvarer til en stadig billigere pris. Økonomien er så dårlig at klubbene blir tvunget til å selge dem i lavere alder, sier Liverød.

Snittalderen på norskutviklede spillere det ble betalt for var på rekordlave 21,7 år i januar, ifølge Liverød.

Det hjelper lite, ifølge Sandefjord-mannen, at de totale eksportinntektene var rekordhøye i forrige vindu – det stammet hovedsaklig fra utenlandske spillere, som David Fofana og Casper Tengstedt.

Fakta Norske spillere solgt i januar Daniel Karlsbakk (19) – cirka 27 millioner kroner. Johan Hove (22) – cirka 11 millioner kroner Joel Mvuka (20) – cirka 60 millioner kroner Osame Sahraoui (21) – cirka 19 millioner Elias Hagen (23) - cirka 8 millioner Marius Høibråten (28 – cirka 10 millioner Tobias Christensen (22) – cirka 9 millioner August Mikkelsen (22) - cirka 20 millioner Warren Kamanzi (22) - cirka 7 millioner Christos Zafeiris (20) - cirka 30 millioner Summene kan ha en større totalramme, og øke avhengig av hva som skjer i fremtiden. Kilder: TV 2, Nettavisen, VG, Drammens Tidende, Eurosport, Transfermarkt Vis mer

Det er snart to år siden Sandefjord-mannen kom med en rapport som konkluderte med at herrefotballen i Norge var akterutseilt.

Nå kommer oppfølgeren. En studie og refleksjon som identifiserer årsakene. Overordnet har det gått nedover med norsk toppfotball i over 20 år – på stort sett alle områder, mener han.

– Jeg gjør jo ikke dette for å være slem. Vi er fotballsyke, sier Liverød.

Åge Hareide, en av få utvalgte som har fått rapporten, er enig i at det er problematisk hvis unge og veldig lovende spillere drar ut av landet for å utvikle seg.

– Så er spørsmålet; klarer vi å holde dem igjen? Systemet i dag er sånn at en ung gutt kan velge selv. For å stoppe den utviklingen må vi gi gode nok vilkår her hjemme, ikke minst sportslig, sier den tidligere landslagssjefen.

Han vil bruke tid på å finlese rapporten.

– Det er interessant lesning, men det er jækla mye tall, altså, sier Hareide.

Åge Hareide

Rosenborg-trener Kjetil Rekdal diskuterer spillerlogistikk stort sett hver eneste dag – og mener det ikke finnes noen fasit på når spillere bør selges.

– Utenlandske klubber kommer tidligere og tidligere. De kjøper yngre og yngre spillere. Under storhetstiden til Drillo hentet Premier League-klubber norske spillere et godt stykke oppe i 20-årene – som gikk rett inn og spilte. Nå er den avstanden blitt for stor, sier Rekdal.

Han erfarer at Norge er «langt nede på næringskjeden».

– Du kan kanskje si nei til et bud, med håp om å selge dem for mer om et halvt år, men dukker det opp en utenlandsk klubb som er villig til å betale en bra sum, så ender det stort sett alltid med salg, for spilleren vil jo gå, forteller han.