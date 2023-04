Brann rystet Glimt – så reddet Pellegrino serielederen: – Det vi leverer er trist

ASPMYRA (VG) (Bodø/Glimt-Brann 2–2) Niklas Jensen Wassberg (18) og Bård Finne (28) påførte nesten Bodø/Glimt deres første serietap for sesongen, men mål av toppscorer Amahl Pellegrino (32) berget gultrøyene på overtid.

– Det vi leverer er trist. Det kommer 8000 mennesker i dag. Men kanskje er det de som gjør at vi finner det ekstra giret på slutten, sier Pellegrino til VG.

En taktisk perfekt første omgang la grunnlaget for nyopprykkede Branns tomålsledelse i Nord-Norge. Etter bare et kvarter smalt legendariske Roald «Kniksen» Jensens barnebarn inn 1–0 for bergenserne, etter at 18 år gamle Niklas fikk tillit fra start for første gang denne sesongen.

Deretter doblet toppscorer Finne ledelsen like før pause med et kontant skudd via Glimt-stopper Odin Bjørtuft.

Så reduserte Pellegrino for hjemmelaget 12 minutter før full tid. Etter en mye bedre andre omgang av gultrøyene sikret samme mann uavgjort med en kjølig scoring tre minutter og 40 sekunder på overtid. Etter matchen roste Brann strener målscorerne og hele laget.

— De, sammen med resten av laget, gjør en perfekt første omgang. Vi blir litt tomme og engstelige i andre omgang, og da kommer Glimt og spiser deg, forteller Horneland til VG.

Etter 0–1 for Lillestrøm i cupen onsdag og 2–2 mot Brann, var Pellegrino knallhard overfor eget lag i intervjuet rett etter at sluttsignalet lørdag.

– Det er så jævlig tafatt at det er nesten litt flaut. Vi spiller to begredelige fotballkamper på rad. Det ser nesten ut som det ikke betyr noe. Det er en bitter smak i munnen akkurat nå, sa Glimt-vingen til rettighetshaver TV 2.

Og superspissen får støtte fra sjefen. Kjetil Knutsen forteller at han forstår skuffelsen.

– Jeg har mange forklaringer på hvorfor det er sånn. Det har vært en rotete uke for oss, med skader og diverse. Vi må bruke hver eneste dag på å løfte oss. Vi skal jobbe hardt for å komme tilbake til der vi skal være, sier Glimt-treneren til VG.

Knutsens lag hadde vunnet tre av tre mulige seriematcher før møtet med Brann og ikke sluppet inn noen nettkjenninger. Lenge så det ut til å gå mot et oppsiktsvekkende tap, men Pellegrino viste sin ekstreme målteft etter et oppgjør hvor lagene styrte hver sin omgang.

– Ingenting med Brann overrasker meg. De kommer til å være et lag helt i toppen. Jeg mener fortsatt at vi har mye å gå, og så må vi applaudere Brann i dag, sier Knutsen til VG.

Brann kjempet heroisk for å beholde tomålsledelsen fra første omgang. Den hadde sendt bergenserne opp i delt serieledelse med Glimt.

– Det er bittert hvordan det skjer. Vi gjør en veldig god første omgang og opparbeider oss en ledelse samtidig som vi presser Glimt mer enn jeg kan huske å ha sett her oppe, sier målscorer Finne til VG.

Fakta Lagene Bodø/Glimt (4–3–3): Haikin - Sørensen (Elabdellaoui fra min. 46), Bjørtuft, Lode, Bjørkan - , Konradsen (Sjøvold fra min. 46), Berg, Grønbæk (Vetlesen fra min. 43) - Mugisha, Nordås (Pemi fra min. 66), Pellegrino. Brann (4–3–3): Dyngeland - Crone, Sery Larsen, Kristiansen, Wolfe (Knudsen fra min. 80) - Rasmussen, Heltne Nilsen, Horn Myhre - Børsting (Trengereid fra min. 85), Finne (Heggebø fra min. 66), Jensen Wassberg (Blomberg fra min. 66). Dommer: Svein Oddvar Moen, SK Haugar. Vis mer