Vanvittig Arsenal-drama i tittelkampen: Fra 1–3 til 3–3 i sluttminuttene

LONDON (VG) (Arsenal - Southampton 3–3) Arsenal gikk fra dyp fortvilelse til endeløs eufori i løpet av noen uhyre spennende sluttminutter. Tittelkampen lever videre!





21.04.2023 23:03

Martin Ødegaard og Bukayo Saka banket inn hver sin scoring i det 88. og 90. spilleminutt, de gikk fra å tape 1–3 til å redde poeng med 3–3, Emirates gikk fra dyp fortvilelse til enorm eufori.

For en eksplosjon i Nord-London!

Fans på vei ut av stadion på stillingen 1–3 til Southampton virket å snu i døren. Noen av dem fikk aldri med seg den vanvittige dramatikken.

FOR EN FØLELSE! Martin Ødegaard slipper følelsene løs etter sin 2–3-redusering.

Selv om det nok føles som ett poeng vunnet etter en kamp de lå under helt fra første minutt, er det muligens likevel to poeng for lite i den intense tittelkampen.

Rett etter kampslutt gikk Ødegaard som alltid runden rundt banen og takket publikum, mens han så ekstremt skuffet ut.

Med tre poeng av de siste ni mulige har Martin Ødegaard og co. gått fra Premier League-favoritter til underdogs.

Riktig nok leder de fortsatt med fem poeng, men Manchester City har to kamper mindre spilt, viser uslåelig form og de har hjemmebanefordelen når de møtes kommende onsdag. Vinden har snudd.

Arsenal var avhengige av å slå tilbake for å holde tittelhåpet i livet, etter å ha sett en 2–0-ledelse bli til 2–2 i to kamper på rad.

Aaron Ramsdale! Målvaktens første involvering var å sentre rett til Southamptons Carlos Alcaraz.

Ulikt sin navnebror, tennisesset, banket han ballen rett i nettet. Sjokkstart i Nord-London.

– Skal man vinne ligaen, kan man ikke åpne slik, sa Arsenal-helt Fredrik Ljungberg i Viaplays pausesending – og legger til at «jeg er forbannet».

0–2-scoringen var mye grunnet Martin Ødegaards feilpasning på midtbanen. Han virket ikke godt nok orientert og satte lagkameratene i en vanskelig situasjon.

Skjebnens ironi ville ha det til at tidligere Arsenal-ving Theo Walcott skulle skyte nok et hull i titteldrømmen.

Gabriel Martinelli reduserte til 2–1 etter et fenomenalt forarbeid av Bukayo Saka.

Nick Hornby skriver i kultklassikeren «Fever Pitch» – som omhandler nettopp livet som Arsenal-supporter – at stemningen aldri er bedre på en fotballarena enn når hjemmelaget ligger under og spiller bra.

Det er fristende å bekrefte teorien basert på denne fredagskvelden i Nord-London, Arsenal skapte store sjanser etter reduseringen og fansen var på sitt mest høylytte i denne perioden:

Men lite hjelper det når scoringen uteblir. I stedet fikk Duje Caleta-Car stå fullstendig umarkert på bakerste stolpe etter et hjørnespark, 1–3 i andre omgang.

– Katastrofalt for Arsenal, kommenterte The Times-skribent Henry Winter på Twitter etter scoringen – før det virkelig eksploderte i andre ende.

Mohamed Elyounoussi og bortelaget er avhengige av hvert poeng de kan få i deres egen kamp, kampen for å overleve på øverste nivå i engelsk fotball.

Det var poeng de ikke forventet å få, men de var så nære, så nære, de tre mest kjærkomne poengene de kunne fått.