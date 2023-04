Ustoppelige Haaland saksesparket inn sitt 30. ligamål: – Eksepsjonelt

SOUTHAMPTON (VG) (Southampton – Manchester City 1–4) Åtte berøringer på én omgang var alt Erling Braut Haaland (22) trengte på å score sitt første mål. I andre omgang saksesparket han inn sitt andre.





08.04.2023 19:56 Oppdatert 08.04.2023 20:55

– For et mål. Det andre målet der var helt eksepsjonelt, roser City-manager i et intervju vist på Viaplay.

I et intervju med BBC går spanjolen enda lenger i sin hyllest av nordmannen.

– Vi så to fantastiske tiår med Cristiano Ronaldo og Lionel Messi, men han er på det nivået. Han scorer mange mål.

– Det er ikke lett å plukke opp ballen fra lufta og plukke den ned til gresset slik. Hans talent er stort. Vi trenger ham. Førsteomgangen var ikke vår beste, men han forandret kampbildet.

For som en sulten tiger i høyt gress bykset den – til da – usynlige måljegeren frem like før pause og glefset i seg sesongens 29. scoring i Premier League.

Så bikket Haaland en ny milepæl da han scoret nummer 30 på vakrest mulig vis midtveis i andre omgang. (Se målet i videoen øverst)

– Det er så vanskelig å gjøre det der, men det ser så enkelt ut, sier Eirik Bakke i Viaplays studio.

«Erling Haaland, he’s scored more than you» sang den mannsterke bortefansen til det nedrykkstruede hjemmepublikumet – som til sammenligning står med fattige 24 mål denne sesongen, fordelt på hele laget.

Supertrioen Haaland, Jack Grealish og Kevin de Bruyne så tidvis ut til å leke seg mot Southampton. De serverte Haaland hver sin gang, og for de Bruyne var dette hans syvende assist til Haaland denne sesongen. Det er det meste en City-spiller har assistert en annen i løpet av én sesong.

Etter at en lyskeskade gjorde at han mistet landskampene mot Spania og Georgia, samt 4–1-seieren mot Liverpool forrige helg, var comeback-scoringen av det aller mest typiske Erling Braut Haaland-slaget.

For selv om nordmannen ikke hadde så mange ballberøringer, var han på konstant jakt etter gode innlegg. Ved en anledning tidligere i kampen klarte vertene ved et nødskrik å klarere et innlegg like foran nesen på nordmannen.

Det gjorde de ikke da Kevin De Bruynes innlegg ble løftet over hodet på Southampton-stopper Armel Bella-Kotchap, som i sidesynet fikk se at Haaland hadde sneket seg på blindsiden, hvor han nikket inn kampens første.

Det var også Kevin De Bruynes 100. målgivende pasning i Premier League. Han er bare den femte spilleren som klarer denne bragden.

Som mange spådde før sesongen har belgieren dannet et nådeløst partnerskap med Erling Braut Haaland. Hele syv av Haalands mål har kommet etter målgivende pasning fra De Bruyne.

Sistnevnte var også arkitekten da Jack Grealish stormet gjennom og satte inn 2–0 for Manchester City, selv om Grealish bommet på den første sjansen før han satte returen, og dermed «snøt» De Bruyne for assisten.

Dagens aller vakreste prestasjon kom imidlertid midtveis i andre omgang. Jack Grealish vippet ballen inn på bakre stolpe, og dere kastet Erling Braut Haaland seg rundt og brassesparket ballen i mål.

Det var altså Haalands 30. mål i Premier League denne sesongen – og hans 44. mål i alle turneringer. Det betyr at han nærmer seg Premier League-rekorder med stormskritt.

Andy Cole og Alan Shearer deler rekorden på 34 mål i henholdsvis 1993/94 og 1994/95, men da spilte de i serie med 22 lag. Mohamed Salahs 32 mål i 2017/18 i 20-lags-serie ble gjort med et høyere mål-per-kamp-snitt.

I VGs Haaland-tracker kan du følge nordmannens rekordjakt mål for mål.

Moi Elyounoussi startet kampen for Southampton, som sliter helt i bunnen av tabellen.

– Det var et tøft utgangspunkt mot et veldig godt lag. Vi gjør en god førsteomgang frem til Erling scorer før pausen. Vi skapte litt, kanskje ikke allverdens. Andreomgangen gjør de litt endringer og det blir litt tøft, sier han til Viaplay.

– Vi har fortsatt håp. Det er ikke i dag vi skal vinne, neste mot Crystal Palace blir veldig viktig for oss. Den må vi vinne.

forrige















fullskjerm neste 1 av 7 Foto: PETER NICHOLLS / Reuters

Like etter 3–0-målet ble Erling Braut Haaland byttet ut til fordel for argentinske Julian Álvarez. Allerede på tirsdag skal Manchester City ut i den første av to Champions League-kvartfinaler mot tyske Bayern München.

To minutter etter byttet reduserte Southampton ved innbytter Sekou Mara, før Manchester City gikk rett i angrep fra avspark. Der ble de tildelt straffespark etter at Kevin De Bruyne gikk i bakken.

Innbytter Álvarez satte ballen sikkert i mål fra ellevemeteren. Med seier er Manchester City fremdeles fem poeng bak ligaleder Arsenal når begge har spilt 29 kamper. Arsenal spiller borte mot Liverpool søndag.

For Mohamed Elyounoussi og Southampton ser det verre ut. Nordmannen startet kampen og ble byttet ut rett etter 2–0-målet til City. Akkurat nå er det fire poeng opp til sikker plass når kun åtte kamper gjenstår.