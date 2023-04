Eikrem og Moe vil ha statue av Røkke: – Han er den største legenden

MOLDE (VG) 25-års jubileet til Aker Stadion ville vært en gylden anledning til å hedre mannen som reddet Molde FK. Det mener lokalavisens sportsleder. Han får støtte av flere Molde-profiler.

Kjell Inge Røkke på Aker stadion i mai 2022 under 3–1-seieren mot Bodø/Glimt





18.04.2023 15:11

Tirsdag 18. april er det nemlig 25 år siden stadion ble innviet. Siden den gang har Molde opplevd spill i Europa, plukket med seg fem seriegull, og fått besøk av verdensstjerner som Samuel Eto’o og Robin van Persie.

Sportsleder i Romsdals Budstikke, Trond Hustad, tok nylig til orde for at det burde settes opp en statue av Kjell Inge Røkke utenfor det som av mange blir kalt for «Røkkeløkka».

I Rosenes by sitter Molde-kaptein Magnus Wolff Eikrem og trener Erling Moe som sier klubben har alt å takke eier Røkke for. Sistnevnte mener kommentaren til nevnte Hustad i Romsdals Budstikke er «spot on».

MØTTE VG: Kaptein Magnus Wolff Eikrem.

«For 13 år siden skrev jeg en kommentar der jeg oppfordret MFK til å sette Kjell Inge Røkke på sokkel. Statuen er ikke på plass, og han selv vil sikkert ikke ha den. Men siden den gang har antall grunner til å hedre MFK-eieren trolig steget fra cirka 500 millioner til nærmere 900 millioner» skriver Hustad.

Molde FKs kanskje to største profiler, kaptein Eikrem og hovedtrener Moe, kunne ikke vært mer enig:

– Ja, ja, ja. Er det noen her i byen som skal ha en statue, så er det ham. Han reddet klubben fra konkurs, bygget denne stadion og har bidratt stort til at klubben er det den er i dag, slår Eikrem fast.

– Jeg håper statuen kommer fortest mulig. For meg som er så opptatt av fotball, så er han den største legenden her i byen. Ingen kan måle seg i betydning, sier Moe til VG.

De sportslige resultatene Molde har opplevd siden Røkke kom til klubben taler for seg selv, men for Hustad er det flere aspekter ved Røkkes støtte som er underkommunisert utenfor byen:

– Stadion er jo ikke bare en fotballarena, men et sted som samler folk på tvers av generasjoner og lager et unikt fellesskap. Det er et anlegg som blir brukt til alt mellom himmel og jord. Den skaper en tilhørighet og en identitet som nok er undervurdert. I tillegg er han damehåndballens viktigste støttespiller i Molde, det er også ukjent ellers i landet. Og ikke minst arbeidsplassene som man har bevart og skapt i tilknytning til klubben, utdyper Hustad til VG.

PLASS TIL EN STATUE?: Hustad, Moe og Eikrem ønsker å sette Røkke på sokkel utenfor Aker Stadion.

– Vi er veldig trangsynt i Norge når det kommer til slike personer som Kjell Inge. Jeg tror ikke folk vet hva de prater om når de sier at han spytter inn penger og sånne ting, legger hovedtrener Moe til, og fortsetter:

– Nå har Molde Fotballklubb drevet i pluss økonomisk de siste åtte-ti årene, men han skal jo ha æren for å ha gitt oss anledningen til å komme hit vi er i dag. Jeg tror norsk fotball hadde tjent på å få inn flere så gode eiere som han.

– Når man i dag tenker på Molde by, så er det jo MFK man tenker på. Til og med før man tenker på fjorden, fjellene og alt, påpeker Eikrem.