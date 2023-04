Ingen Riise-serie mer: – Deilig å slippe å ha dem med overalt

VALLE (VG) I sin første sesong som Avaldsnes-trener John Arne Riise var et TV-team med på slep. Kaptein Hanna Dahl har blandede følelser om at de nå er uten.

LEDERE: Kaptein Hanna Dahl og trener John Arne Riise i Avaldsnes. Her fra 0–4-tapet for Vålerenga i Oslo.

18.04.2023 12:27

TV 2 lagde «Fan av Riise», en miniserie som fulgte Riise og Avaldsnes bak kulissene gjennom sesongen. Da han trente Flint i Tønsberg ble serien «Fan av Flint» laget.

Men denne sesongen er det ikke noe TV-team som følger Riise og hans lag hver uke.

– Det er litt både og å være uten dem. Det er godt å se tilbake på de fine opplevelsene, samt de tøffe periodene. Det er veldig fint å vise litt av kvinnefotballen, sier Dahl og fortsetter:

– Men nå kan vi fokusere mer på oss selv. Det er deilig å slippe å ha dem med overalt. Litt media er det jo fortsatt, og det trenger vi i kvinnefotballen.

Hun innrømmer at det var uvant å ha med TV-teamet i starten:

– Men det var jo mest fokus på John Arne. Han er nå vant med det, så det gikk overraskende bra, sier Dahl.

John Arne Riise selv tror det er positivt for laget å ha mer ro.

– Vi trives veldig godt med at det er bare oss nå. Jeg tror jentene senker skuldrene litt mer, vi kan jobbe litt mer i fred og ro. Selv om vi koste oss i en vanvittig sesong i fjor, sier Riise.

– Følte du på dårlig samvittighet overfor spillerne fordi det kom en ny bølge?

– Nei, vi visste jo om det. Jentene ville ha det og jeg hadde aldri gjort det hvis de ikke ville. Det er tøft for dem å oppleve ti strake tap som et ungt lag. Det blir ekstra når du har et TV-team med. Men det endte bra og ble en fantastisk opplevelse.

Riises lag måtte ut i kvalik for å redde plassen i Toppserien. Det klarte dem i ekstra omganger mot Øvrevoll Hosle.

Hanna Dahl liker utviklingen til Avaldsnes tidlig i John Arne Riises andre sesong i klubben.

– Vi blir kjent med hverandre med tanke på hvordan vi vil spille og det taktiske. Det er noe helt annet fra i fjor til nå. Jeg synes vi tar gode steg sammen. Han er veldig fin å kommunisere med, vi har veldig god dialog. Det er veldig positivt.

Etter tre kamper i Toppserien står Avaldsnes med tre poeng.