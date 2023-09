Fotball Kjelsås IL Fotball Slutt på cupeventyret For Kjelsås

GREFSEN STADION (Aftenposten): For snekkeren, regnskapsføreren og studentene stoppet cupeventyret i møte med Molde. Men minnene, de lever for alltid.

Publisert: 27.09.2023 21:35 | Oppdatert: 27.09.2023 21:59

I historiske lokaler på Grefsenkollen ser spillerne ned på Oslo. Høyere enn dette kommer de ikke etter å ha mottatt trampeklapp fra semifinalefesten.

– Jeg er skuffet, det er en snodig følelse å sitte igjen med, fortalte nettopp hovedtrener Eivind Kampen til festlokalet etter at troppen hans ble hedret på scenen.

– Tenk å bli skuffet over at vi ikke kom til cupfinalen?

Fem ganger cupvinner Molde ble for sterke, men for nivå tre klubben Kjelsås føltes det som en seier i seg selv å ha snust på finalebilletten i NM.

Trener Eivind Kampen intervjues av Simen Stamsø Møller og Endre Olav Osnes på etterfesten. Vis mer

Fylt til randen

Det var sendt ut varsel om kø og stor pågang til alle de 3000 billettkjøperne i semifinaleoppgjøret i NM mellom Kjelsås og Molde.

Køen gikk rundt kvartalet og på plaststolene på den beskjedne stadionet sto de som sild i tønne. Et tjuetalls frivillige stekte iherdig burgere og vafler og kokte kaffe.

For Kjelsås IL var dette julaften, 17. mai og bursdagsfeiring på en gang.

Spilte mot Molde i sin andre kamp for klubben

Filip Pleym Mardal hadde denne kvelden sin andre kamp etter nysignering med Kjelsås.

Seks minutter igjen av ordinær tid fikk han beskjeden:

«Du skal ut».

Foran en dirrende tribune skulle angrepsspilleren holde liv i håpet om en finalebillett mot den regjerende seriemesteren.

Det ble med ettmålstapet, men 21-åringen forteller at de ni minuttene kommer han aldri til å glemme.

– Jeg skal i hvert fall ramme inn drakten og ta vare på den til evig til, uansett hvordan det går videre i fotballkarrieren etter dette, forteller Mardal til Aftenposten etter kampen.

Filip Pleym Mardal i duell med Moldes Mathias Løvik. Vis mer

Noe mer enn bare en breddeklubb

– Å ha spilt semifinale i cupen er helt sykt. Det er det bare 12 andre Kjelsås-spillere som har gjort før meg, forteller en Stolt Mardal og legger til at det også har vært en fest for hele bredden:

– Du ser hva vi får til i dag, det er så mange som har bidratt med alt opplegget rundt denne finalen. Dette er noe mer enn bare en breddeklubb. Filip Pleym Mardal

Tre ungdommer lener seg mot nettmaskene som skiller dem fra fotballbanen. Dette er fremtiden til Kjelsås IL som ser klubben gjøres historisk. Vis mer

Feiret som om de hadde vunnet

Det ble tidlig 1–0 til Molde etter at Marius Grødem sendte gjestene i ledelsen foran et dirrende publikum. Det skulle likevel bli vanskelig for Molde å finne nettmaskene igjen.

Ettmålsskåreren forteller til Aftenposten at de forventet en tøff kamp da de tok turen til Oslo.

– Kjelsås har vunnet kamp etter kamp vi visste at dette kom til å bli tøft og jevnt.

Grødems erfaring er at det ble et tøft møte med 2. divisjonsklubben.

– Vi visste selvfølgelig at vi var store favoritter, og det trenger ikke akkurat i være en fordel, forteller cupfinalisten.

For hver pasning i retning Moldes mål ble etterfulgt av vill jubel. I hvert frispark mot hjemmelaget øverdøvet buingen dommernes fløyte. Og målsjansene til Kjelsås ble feiret som om de allerede hadde vunnet cupfinalen.

– Var nok deres livs kamp

Det er lenge siden Grødem har vært der Kjelsås sin tropp er, men han kan godt kjenne seg i igjen i hvordan hjemmelaget opplevde semifinale:

– Dette var nok deres livs kamp og årets happening her i Kjelsås. I tillegg er det utrolig kult at så mange møtte opp.

– Selv om stadion er liten så var det bra kok her, jeg tror at det ga dem en ekstra boost, forteller Molde-stjernen.

Kaptein Ola Bjørnland takker for oppmøte. Vis mer

Ikke siste gangen

Fra scenen på Grefsenkollen fastslår trenerteamet til Kjelsås at arrangementet ble prikken over i-en i cupeventyret. Men de tror ikke at det stopper der.

– Vi mister spillere til høyere divisjoner hvert år, men fortsatt holder vi samme nivå. Dette er en klubb som forvalter energien og økonomien riktig, oppsummerer Eivind Kampen.

– Ingen skal huske oss som de amatørene som med flaks nesten kom oss til finalen, vi skal hit igjen!

Så slippes spillerne løs i festlokalet, med et forbehold:

– Maks to enheter hver, husk at det er kamp på lørdag, minner styremedlem i klubben Alexander Rein guttene om før han legge to bonger i hendene til de bøttehattkledde.