Eikrem kaller underlaget «livsfarlig» – Erling Moe slår alarm for barn og unge

GREFSEN (VG) Cupaskeladden Kjelsås sjarmerte. Banen deres imponerer ingen. I fjor fikk de nei til å bytte underlag. Molde-trener Erling Moe (53) frykter store konsekvenser for unge spillere.

BETENKT: Trener Erling Moe er bekymret over kunstgress som det hans Molde spilte NM-semifinale på mot Kjelsås. Vis mer







Publisert: 27.09.2023 19:57 | Oppdatert: 27.09.2023 20:10

Lukten av nystekte vafler og varm kaffe skapte en klassisk cupfølelse på Grefsen stadion under semifinalen i cupen.

Men der atmosfæren rundt banen var upåklagelig, skapte underlaget problemer for et finaleklart Molde-lag som er vant til kunstgress av betydelig høyere kvalitet.

– Mange synes vel det er sjarmerende, men jeg er ikke den som er enig i det. Jeg hadde ønsket at vi hadde kommet dit at vi hadde enda bedre forhold å spille under. Så er det sånn at vi skal ikke syte. Vi må klare å håndtere dette et par ganger i året, sier Molde-trener Erling Moe til VG.

Så kommer han til poenget:

– Det jeg er mer redd for, er barn og unge som må holde på i åtte-ti år med sånn type underlag. Jeg er redd for at hvis det blir for mye av det i Fotball-Norge – med tanke på de nye reglene med kunstgress i årene fremover – så går vi glipp av mange unge gutter og jenter som kunne hatt et potensiale til å bli noe stort, sier Molde-treneren etter onsdagens 1–0-seier.

I Oslo kommune er det innført særforbud mot gummigranulat for kunstgress.

Det gjorde at Kjelsås fikk nei til å arve Vålerengas gamle kunstgress fra Intility i fjor, forteller sportslig leder Alexander Rein.

– Det var et mye bedre dekke enn det her. Da fikk vi ikke lov fordi det var gummi. Argumentet vårt da var at vi byttet gummi mot gummi, så miljømessig er det ikke stor endring. Da fikk vi nei fra kommunen. Så er vi helt enig i at gummi ikke er en bærekraftig og fremtidsrettet produkt, men når man ikke har noen alternativer, må man legge sammen en pluss en, sier Kjelsås-lederen til VG.

Han er helt enig i Molde-treneren Erling Moes betraktninger. Etter planen får Kjelsås bytte underlag på Grefsen neste år.

Molde-profilen Magnus Wolff Eikrem har slitt med skader denne sesongen og startet på benken, men fikk slippe til de siste 20 minuttene.

– Vi skal ikke spille semifinale i cupen på en sånn bane, for det er livsfarlig, slår han fast overfor VG.

HARD LANDING: Molde-keeper Jakob Karlstrøm under onsdagens semifinale. Vis mer

– Merker dere at folk får skader og sånne ting som Moe er bekymret for?

– Vi opplever på A-laget også at vi har en høy skadefrekvens. Så vet man jo aldri årsaken til det, men vi har en hypotese om at banen er en medvirkende faktor. Vi ser på yngre at det er en del slitasjeskader. Så denne banen er absolutt noe vi skulle byttet ut, men vi er avhengig av at Oslo kommune og Bymiljøetaten er samarbeidsvillige. En liten klubb som oss klarer ikke å bære et løft alene, og vi har ikke lov heller for det er ikke vår eiendom, svarer Alexander Rein i Kjelsås.

Allerede før kampen ropte NRKs fotballekspert Åge Hareide varsko om baneforholdene.

KRITISKE: Magnus Wolff EIkrem (nummer 7) og trenerveteranen Åge Hareide på Grefsen i går. Mellom duoen står NRK-programleder Emil Gukild og fotballekspert og Viking-spiller Kristoffer Løkberg. Vis mer

– Jeg ville muligens hatt det på altanen. Det er ikke et underlag å trene og spille fotball og utvikle fotballspillere på i det hele tatt. Det må Oslo kommune ta dette på alvor. Kjelsås er en viktig klubb for bydelen her oppe og da må de være med og være behjelpelig for å forstå at man må ha gode anlegg for å utvikle spillere, mener Islands landslagstrener.

Rein i Kjelsås mener ingen av alternativene til gummigranulat har vist seg godt nok. Molde-trener Erling Moe synes også det er vanskelig å peke hva som er løsningen.

– Jeg tror det er mange som kommer til å legge seg litt på vent til det kommer noe som kan ligge i fremtiden også. Det må komme fort, for hvis ikke tror jeg det blir mange slitne baner i Fotball-Norge, spår Molde-treneren.

VG har onsdag kveld søkt kommentar fra etatsdirektør Gerd Robsahm Kjørven i Bymiljøeetaten i Oslo og idrettsbyråd Omar Gamal (SV), uten å få svar.