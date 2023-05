Vålerenga forverret Rosenborg-krisen: Første serieseier på Lerkendal siden 2005

TRONDHEIM (VG) (Rosenborg – Vålerenga 1–3) Det går ikke akkurat på skinner for Rosenborg-trener Kjetil Rekdal (54). Ikke bare tok Vålerenga sin første trepoenger på Lerkendal på 18 år, hjemmelaget skapte ikke en eneste målsjanse i åpent spill.





– Kjetil Rekdal er i krise, Rosenborg er i krise. Én ting er å tape kamper. En annen ting, i Trondheim, er å spille den fotballen Rosenborg spiller akkurat nå. Vålerenga har egentlig hatt fullstendig kontroll på det Rosenborg har prøvd seg på, sier TV2-ekspert Jesper Mathisen.

De to siste hjemmekampene har gitt to ydmykende tap: 0–2 for Brann og 1–3 for Vålerenga.

Allerede før start ga Rosenborg-supporterne klar beskjed: «Her spilles artig og angrepsvillig fotball».

I de grønne, svarte og hvite fargene som forbindes med trenerlegenden Nils Arne Eggen, ble banneret hengende.

– Det skjønner jeg veldig godt. Det er forventningene som vi klarte å levere i fjor, og så er det mange sesonger hvor det ikke har blitt levert. Vi er langt unna det akkurat nå, sier Kjetil Rekdal til VG om supporternes beskjed.

– Vi leverer langt under det som er forventet av oss selv. Jeg synes synd på spillerne. Det går fint med meg, men jeg ser at de lider. Vi sliter med å skape sjanser og mål .Vi slipper inn tre slurvete mål, fortsetter han og oppsummerer RBKs svake seriestart slik:

– Jeg føler meg tråkket på, jeg, som alle andre.

I pausen konfronterte TV 2 Rosenborg-backen Erlend Dahl Reitan med supporterbanneret.

– Nei, nå må dere slutte med det der. Vi er klart best og så gir vi bort en scoring. Derfor ligger vi under.

Da hadde Rosenborg gått til pause uten et eneste skudd på mål. Et langskudd flere meter til side for mål fra midtbanespiller Morten Bjørlo var det nærmeste Rosenborg var før pause.

Vondt ble til verre da Mohamed Ofkir sprang seg fri på første stolpe og styrte inn innlegget til Henrik Bjørdal like før pause. RBK-spillerne ble dermed sendt i garderoben til lyden av spredt pipekonsert fra hjemmepublikumet.

Etter pause traff Morten Bjørlo bedre da han fikk tid til å finstille siktet. Med høyrefoten bøyde han et frispark over muren og i mål, og RBK fikk en drømmestart på omgangen.

Men gleden ble kortvarig. Bjørlo laget et frispark på midtbanen og ble tildelt det gule kortet. Vålerenga flyttet opp folk og slo ballen inn i feltet til RBK. Fredrik Oldrup Jensen vant den første duellen, før Seedy Jatta steg til værs og nikket Vålerenga tilbake i ledelsen.

Scoringen ble sjekket lenge av VAR, men det ble aldri konkludert med at det var offside. Jatta måtte vente to minutter og 31 sekunder fra ballen gikk i mål, til dommeren godkjente målet.

Rekdal gjorde fire bytter på én gang da klokken rundet timen. Men istedenfor en ny utligning, scoret Vålerenga igjen.

Nok en gang var Seedy Jatta involvert. Han fikk en tå på ballen rett foran Rosenborg-keeper André Hansen, som la unggutten i bakken. Henrik Bjørdal tok straffen. Han lot Hansen slenge seg én vei, tittet opp og satte ballen i det andre hjørnet.

Dermed står Rosenborg med seks poeng på seks kamper. De har kun vunnet én kamp og har spilt tre uavgjort. Fire mål på seks kamper overbeviser ikke supporterne som ønsker «artig og angrepsvillig fotball».

Da kampen ble blåst av, hadde Rosenborg-supporterne fjernet de to første ordene i banneret hvor det tidligere sto «her spilles artig og angrepsvillig fotball».

Mens Rosenborg sliter, ble det en opptur for Vålerenga og Dag-Eilev Fagermo. Seieren var Vålerengas første siden 1–0-seieren i Ålesund i første serierunde.

Det var også Vålerengas første seier på Lerkendal i en seriekamp siden 2005. De har vunnet én gang i cupen, men ikke tatt tre poeng i Trondheim siden året de vant serien.

