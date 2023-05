Nordmennene leker på britisk jord – Maanum og Reiten på scoringslisten

(Brighton – Arsenal 0–4, Chelsea – Leicester 6–0) London-klubbene herjet med bunnlagene. Delaktig i de respektive storseirene var Frida Maanum og Guro Reiten.

10.05.2023 22:27

Chelseas Guro Reiten og Maren Mjelde har skjebnen om ligatittelen i egne hender.

Med ett poeng bak Manchester United, med en kamp mindre spilt, har Chelsea los på ligagullet på Englands øverste nivå når det gjenstår tre kamper.

Chelsea vant 6–0 over Leicester, som er kun to poeng over nedrykk.

Målshowet åpnet da Guro Reiten skled inn ballen etter åtte minutters spill. Det er hennes syvende ligamål for sesongen.

Hun ble tatt av etter timen spilt på stillingen 5–0. Maren Mjelde ble sittende på benken under hele oppgjøret.

Fem poeng bak Chelsea på tabellen ligger Arsenal.

De fikset også tre poeng onsdag da de smadret Brighton 4–0 på fremmed gress.

Frida Maanum scoret Arsenals tredje mål, mens hun hadde assist på 4–0-målet.

Scoringen gjør at hun er på ni scoringer totalt i Women’s Super League.

Elisabeth Terland og Guro Bergsvand startet oppgjøret for Brighton.