Fotballpresidenten bekrefter: Norge har søkt om fotball-EM

Norge, Sverige, Danmark og Finland søker om å få arrangere fotball-EM for kvinner i 2025.

EM PÅ ULLEVAAL? Lise Klaveness forteller at Norge søker om fotball-EM.

Fotballpresident Lise Klaveness forteller til VG at samarbeidsprosjektet mellom landene – i dette tilfellet EM-søknaden – har en dimensjon hun er spesielt opptatt av i lys av Norges prestasjoner internasjonalt de seneste årene:

– Norden må henge med i stroppene. Vi er et stykke bak i Norge nå. Dette er et forsøk på å gå sammen med fellespionerer innen kvinnefotballen og løfte den i vår region. Vi ønsker å nå nye målgrupper og at mesterskapet skal være en katalysator for å nå fotballinteresserte, sier Klaveness til VG.

Hun mener det ikke går an å piske folk på kamp, som mødre, unge jenter, familier, slik de så under mesterskapet i England i sommer. Men britene har blitt en målestokk for Norges Fotballforbund.

– Vi henger jo etter når England spiller treningskamp nå nylig og Wembley var utsolgt. Vi ønsker å henge med.

Fakta Fakte om den norske EM-søknaden: Onsdag 12. oktober sender Norge inn en felles søknad til UEFA (Det europeiske fotballforbundet) sammen med Sverige, Danmark og Finland om å få arrangere fotball-EM for kvinner 2025. UEFA vil annonsere i 2023 om Norge og Norden blir tildelt EM i 2025. Vertsbyer i de nordiske landene: Norge: Oslo og Trondheim

Sverige: Stockholm og Gøteborg

Danmark: København og Odense

Finland: Helsingfors og Tammerfors Dersom det blir EM i Norge ligger det an til gruppespillskamper fordelt på Ullevaal Stadion i Oslo og Lerkendal Stadion i Trondheim, i tillegg til en kvartfinale på Ullevaal Stadion Vis mer

Når VG spør om det er slik at NFF mener at det er et mesterskap som skal løfte kvinnefotballen, avviser hun at det er tilfellet.

– Skal vi være å regne med blant de beste nasjonene så krever det flere gode spillere, da trenger vi flere som er gode til å utvikle dem, få sterkere utviklingsmiljøer, og til slutt flere som kan leve av fotballen. Men vi ser at mester kan være en katalysator for det før, under og etter, sier Klaveness.

Når det gjelder kostnadssiden av å ta på seg et slikt arrangement, svarer fotballpresidenten at det fortsatt ikke er klart hva UEFA (Det europeiske fotballforbundet) vil bruke på mesterskapet, men at holdningen er at landene ikke skal gå i minus.

Selv har hun i sin korte periode som norsk fotballs øverste leder gjort seg bemerket internasjonalt. Spesielt med hardt skyts mot FIFA (Det internasjonale fotballforbundet) ettersom de tildelte hardt kritiserte Qatar det kommende VM i fotball for herrer.

Klavenes kaller det et godt spørsmål om det vil påvirke Norge og de andre nasjonenes søknad.

– Vi vet at det skal skje en politisk avstemning til slutt og folk må få sympati med søknaden vår. Men vi har fått mange støttespillere for vår holdning og oppførsel også, og hvordan vi gikk foran i Qatar. Engelske FA har vært tydelig med sin støtte. Det har også Tyskland. Det er jo to store nasjoner, samtidig som noen er helt uenige. Men om det påvirker søknaden vår.. Det tror jeg ikke.